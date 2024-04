/OD ZVLÁŠTNÍHO ZPRAVODAJE DENÍKU V USA/ Návštěva u prezidenta Spojených států, stále nejmocnějšího státu světa, je velkou výsadou. Česká republika je ze střední a východní Evropy jedinou zemí, která má tuto výsadu pravidelně už déle než třicet let.

Čeká se na to roky, měsíce se to plánuje a je to výsada, které si považují všichni státníci světa. Přijetí u prezidenta Spojených států amerických v jeho sídle v Bílém domě je stále něco velmi mimořádného, co se jen tak někomu nepoštěstí.

Česká republika, i díky v USA velice slavné postavě prvního prezidenta Václava Havla, je ve své kategorii regionální výjimkou, protože se tato setkání konají téměř pravidelně. Nejméně jednou za čtyřleté volební období amerického prezidenta.

Za Havla létali američtí prezidenti i na návštěvy Prahy. Po jeho odchodu z funkce Praha již pouze v roce 2010 hostila americko-ruský summit prezidenta Baracka Obamy s jeho tehdejším protějškem Dmitrijem Medveděvem. Bylo to v době, kdy na Západě o Rusku ještě panovaly značné iluze.

Podle národního bezpečnostního poradce Tomáše Pojara, který se na přípravě v neděli začínající návštěvy premiéra Petra Fialy podílel, je ale i současná cesta předsedy české vlády do Washingtonu mimořádná. „Ve střední Evropě je jen málo zemí, které mají tak dobré vztahy s USA, jsou to jen Polsko a my,“ uvedl v pátek před novináři Pojar.

Příprava je složitá, termíny se mohou změnit

Návštěva se připravovala velice dlouho a to, že se uskuteční, bylo jasné až na počátku tohoto roku, pak se už jen hledal co nejvhodnější termín. Setkání Fialy s Bidenem se má konat v pondělí. Ale vzhledem k vývoji kolem nedělního útoku Íránu na Izrael je možná určitá změna.

Jak uvádějí zdroje zasvěcené do přípravy schůzky, k určitému časovému posunu může dojít, byť v době odletu zůstával v platnosti původní plán. Premiéra Fialu navíc ve středu čeká summit Evropské unie v Bruselu.

Jedním z momentů, které plánování pomohly, bylo 25. výročí vstupu Česka do Severoatlantické aliance. USA do Bílého domu naopak nepozvaly maďarského premiéra Viktora Orbána, který nepodporuje pomoc válčící Ukrajině. Návštěva českého premiéra Fialy ale přichází nedlouho poté, co Bílý dům navštívili polský prezident Andrzej Duda a premiér Donald Tusk.

„Polsko má přece jen větší váhu, jak v pomoci Ukrajině, tak svojí velikostí. A v USA také mnohamilionovou polskou krajanskou komunitou, která hraje důležitou roli při volbách a kterou si chce každý americký prezident naklonit na svoji stranu,“ popsal diplomatický zdroj důvod, proč Poláci byli v Bílém domě o něco dřív a v reprezentativnějším složení.

Izrael a Ukrajina spojují Česko s USA

Důvodů, proč Česko ve své váhové kategorii v regionu vyniká a je na seznamu pravidelných návštěv, je podle odborníků několik. Podle samotného Pojara je dnes tím nejdůležitějším velká česká pomoc Ukrajině v boji s ruskými agresory.

Dalším tématem, v němž se Česko vymyká šedému průměru, je stálá podpora Izraele, jednoho z nejbližších spojenců USA. To ovšem neznamená, že by Praha nebyla kritická k některým izraelským krokům v bojích proti teroristům z Hamásu. Kritika ale zaznívá i ze strany Spojených států. „Naše pohledy jsou velmi blízké,“ popsal stav Pojar.

Možná poprvé od vzniku Česka přijíždí český premiér do USA také jako zástupce země, jejíž firmy do Spojených států významně investují a to v řádu miliard korun. V lokálním měřítku amerických regionů hrají tyto české investice mnohdy důležitou roli.

Klíčovou otázkou rozhovoru Fialy s Bidenem a následných jednání českého premiéra v americkém Kongresu bude uvolnění americké pomoci ve výši desítek miliard dolarů, která čeká na schválení měsíce a jejíž neposkytnutí ohrožuje situaci na ukrajinsko-ruské frontě.

„Pokud nám Američané nepomohou tady v Evropě a s Ruskem, náš apetit pomáhat Americe v jiných částech světa bude menší a bude nahlodán. Může dojít k oslabení bloku západních demokracií, což není výhodné pro nás Evropany ani to není výhodné pro Spojené státy, protože země typu Číny budou oproti nám větší váhovou kategorií,“ uvedl Pojar.

Lobbování Fialy v Kongresu za pomoc pro Kyjev

Fiala se proto bude snažit přímo v americkém Kongresu lobbovat, aby byla pomoc USA pro Ukrajinu pokud možno hned, nebo velmi brzy schválena. Má výhodu v tom, že ODS, které je předsedou, měla v minulosti velmi dobré vztahy i s opozicí, tedy s americkými republikány.

I v tomto případě se program dolaďuje, ale vypadá to, že český premiér bude jednat s klíčovými americkými zákonodárci. Například předsedou Sněmovny reprezentantů republikánem Mikem Johnsonem, předsedou Zahraničního výboru Sněmovny Michaelem McCaulem, kongresmankou a bývalou předsedkyní Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiovou a s předsedou Zahraničního výboru Senátu Benem Cardinem.