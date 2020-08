Trump musel náhle přerušit tiskovku. U Bílého domu se střílelo

Amerického prezidenta Donalda Trumpa eskortovali z místnosti, kde se konala tisková konference, poté, co se v blízkosti Bílého domu střílelo, informovala agentura Reuters. Trump se po několika minutách do místnosti vrátil a uvedl, že bezpečnostní složky postřelily člověka, který byl pak odvezen do nemocnice. Podle prezidenta byl podezřelý muž ozbrojen.

Bílý dům. Ilustrační snímek | Foto: ČTK / ČTK

"V okolí Bílého domu se střílelo,“ řekl Trump. "Zdá se, že je vše pod kontrolou… Ale došlo ke skutečnému střelbě a někdo byl převezen do nemocnice. Neznám stav této osoby,“ dodal prezident. Trump předtím náhle bez vysvětlení opustil místnost, kde se právě konala tisková konference. Krátce předtím mu cosi pošeptal bezpečnostní pracovník a prezidenta z místnosti v Bílém domě vyvedl. Podle Trumpa odešli do Oválné pracovny. Z místnosti, kde se konalo setkání s novináři, byli vyvedeni i ministr financí Steven Mnuchin a úřadující šéf rozpočtového a správního úřadu Bílého domu Russ Vought. Dveře za nimi zamkli. Policie se v Chicagu střetla s rabujícími davy. Zatčeno bylo přes sto lidí Přečíst článek › Podle dvou zdrojů agentury AP se střílelo několik domovních bloků od Bílého domu poblíž 17. ulice a Pennsylvánské třídy. Podle úřadů střelec utrpěl vážná zranění a nyní se zkoumá, zda neměl v minulosti psychické problémy. Trump na dotaz novinářů uvedl, že neví, zda jím incident otřásl.

Autor: ČTK