Vysoce postavení činitelé administrativy amerického prezidenta Joea Bidena podle agentury AP uvedli, že nový pakt není namířen proti Pekingu. To později zdůraznil i britský ministr obrany Ben Wallace, který odmítl i přirovnání k studené válce.

Francie se chce zároveň ujistit, že veškeré finanční ztráty z odstoupení od dohody budou co nejnižší, uvedla Parlyová. Nevyloučila, že bude Paříž po Canbeře požadovat kompenzaci. "Zkoumáme všechny možnosti," řekla ministryně stanici RFI.

"Opravdu nám vrazili kudlu do zad," řekl Le Drian stanici France Info. "Toto jednostranné, brutální, nepředvídatelné rozhodnutí se velmi podobá těm, jaká činil Trump," dodal ministr.

Francie dnes ostře kritizovala Spojené státy kvůli jejich nové spolupráci s Austrálii, v jejímž důsledku Canberra zrušila mnohamiliardovou dohodu o nákupu francouzských ponorek. Ukazuje to na nedostatek soudržnosti v době, kdy oba spojenci čelí společným výzvám v indo-pacifickém regionu, uvedla dnes francouzská ministerstva zahraničí a obrany. Šéf francouzské diplomacie Jean-Yves Le Drian rozhodnutí označil za "brutální", mnohem víc než současnému americkému prezidentovi Joeu Bidenovi se podle něj podobá činům jeho předchůdce Donalda Trumpa.

Lídři zároveň uvedli, že cílem je "uvést australské schopnosti do provozu v co nejdříve dosažitelném termínu" a dodali, že "Austrálie je i nadále odhodlána plnit všechny své závazky jako stát bez jaderných zbraní". Biden v této souvislosti podle agentury Reuters řekl, že o ponorkách vybavených jadernými zbraněmi není řeč.

Obranný pakt by podle australských médií mohl vést k australskému odstoupení od dohody o výrobě francouzských ponorek. Austrálie v roce 2019 po dvou letech průtahů podepsala smlouvu s francouzskou firmou Naval Group na výrobu 12 ponorek za 50 miliard australských dolarů. Smlouva byla pro Austrálii největší obrannou zakázkou v historii. Stavba ponorek však byla zpožděna hlavně kvůli požadavku Canberry, aby mnoho dílů bylo vyrobeno lokálně.

