USA stojí za Saúdskou Arábií. I kdyby vraždu objednal princ, řekl Trump

Dobré vztahy Spojených států amerických se Saúdskou Arábií budou navzdory vraždě novináře Džamála Chášukdžího nadále pokračovat. V úterním prohlášení to uvedl prezident Donald Trump, který dodal, že se nic nezmění, i kdyby vyšlo najevo, že za vraždou novináře stojí saúdskoarabský korunní princ. Opakovaně také odmítl Rijád potrestat pozastavením zbrojních dodávek.

"Možná nikdy nebudeme znát všechna fakta týkající se vraždy Džamála Chášukdžího," sdělil Trump. Poznamenal, že americké tajné služby vraždu vyhodnocují a že je možné, že korunní princ o ní předem věděl. "Možná ano, možná ne!" zdůraznil prezident s tím, že v každém případě chce Washington partnerství s Rijádem udržet.

Prezident v prohlášení současně uvedl, že vraždu považuje za „nepřijatelný a ohavný čin“. Zdůraznil ovšem, že král Salmán a korunní princ Muhammed bin Salmán vehemetně odmítli jakoukoli účast či spojitost s vraždou.

Chrání zájmy USA

"Spojené státy hodlají zůstat pevným partnerem Saúdské Arábie, aby zajistily zájmy své, Izraele a dalších partnerů v regionu," uvedl Trump s odkazem na společný boj proti terorismu.

Trump však upozorňuje také na to, že je Saúdská Arábie důležitým obchodním partnerem Spojených států. „Po mé loňské těžce vyjednané cestě do Saúdské Arábie království souhlasilo s tím, že v USA investuje 450 miliard dolarů. To je rekordní částka,“ uvedl. Zrušení těchto smluv je podle prezidenta v zájmu Ruska a Číny, nikoliv v zájmu Spojených států.

Současně ale připustil, že chápe, že někteří členové Kongresu USA chtějí v kauze z politických či jiných důvodů postupovat jinak. „Zvážím návrhy, které mi budou předloženy, ale jen v případě, že budou ve shodě s absolutní ochranou a bezpečím Ameriky,“ dodal.