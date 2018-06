USA: Čína zastrašuje své sousedy vojenskou aktivitou v Jihočínském moři

Mezinárodní turisté na Novém Zélandu se musí připravit na to, že za projití některých nejoblíbenějších turistických tras zaplatí dvojnásobek toho, co místní obyvatelé. Od října budou čtyři z devíti takzvaných Great Walks neboli velkých procházek Nového Zélandu zpoplatněny novou sazbou. V sobotu to uvedla ministryně pro udržení přírodního bohatství Nového Zélandu Eugenie Sageová.