V oblasti požárů, krajně nezvyklých pro tuto roční dobu, v pátek napadla vrstva sněhu. Americká meteorologická služba (NWS) vydala pro některé části Colorada varování před zimními bouřemi a předpovídá v nadcházejících dnech vydatné srážky. Místní úřady proto v pátek večer místního času mohly zrušit některé příkazy k evakuaci.

Cathy Glaabová po návratu do svého bydliště zjistila, že se její dům ve městě Superior na předměstí Denveru změnil v hromadu ohořelých a pokroucených trosek. Byl to jeden ze sedmi domů v řadě, které byly zcela zničeny. "Poštovní schránka stojí," všimla si podle agentury AP Glaabová, která se přes slzy pokusila o úsměv. "Tolik vzpomínek," dodala smutně.

Suburbs raised to the ground by a fast moving wild fire in Colorado. In late December. This is the climate roaring. pic.twitter.com/RY3DDQiDgp