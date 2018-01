Americký shutdown končí. Demokraté odhlasují další financování vlády do 8. února

Schumer se dnes v senátu nechal slyšet, že „za několik hodin bude mít vláda peníze“. Návrh na ukončení rozpočtového provizoria získal rychle dostatečný počet hlasů, podpořilo ho 81 ze 100 senátorů.

Toky peněz by tak měly být znovu otevřeny do 8. února. Demokraté předpokládají, že do té doby se jim podaří s republikány vyjednat dohodu, která by před deportací chránila přistěhovalce bez práva na trvalý pobyt, kteří se ve Spojených státech ocitli jako děti.

Lídr republikánských senátorů Mitch McConnell v pondělí vyjádřil naději, že se podaří dojednat dohodu nejen o programu DACA, který mladé přistěhovalce chrání, ale také o hraniční zdi, vojenském rozpočtu, výdajích na likvidaci živelních pohrom a jiných rozpočtových otázkách.

"Musíme se posunout dopředu a první krok, úplně první krok je ukončení této odstávky," řekl dnes McConnell.

Bílý dům se nechal slyšet, že o programu DACA hodlá diskutovat až v okamžiku, kdy bude obnoveno financování vlády USA.

Sněmovna reprezentantů sice minulý týden nové rozpočtové provizorium k financování vládních úřadů do 16. února schválila, v Senátu však opatření narazilo na odpor demokratů.

Prezident Donald Trump se dle amerických médií už od pátku neobjevil na veřejnosti. K situaci se pouze vyjádřil na Twitteru, kde kritizoval demokratické senátory.

The Democrats are turning down services and security for citizens in favor of services and security for non-citizens. Not good!