Policista Derek Chauvin, který Floyda kolenem držel při zemi, byl v pátek zatčen a obviněn z vraždy. Podle trestního oznámení muži klečel na krku osm minut a 46 vteřin, z čehož dvě minuty a 53 vteřin bylo v době, kdy Floyd již nereagoval. Předtím černoch prosil, aby ho policie nezabíjela, a opakovaně si stěžoval, že nemůže dýchat. Dokument uvádí, že k Floydově smrti patrně vedla kombinace policejního zákroku, zdravotních problémů a možných omamných látek v těle.

Rozzuřený dav v noci na pátek v Minneapolisu vtrhl na policejní stanici, která byla předtím z bezpečnostních důvodů evakuována, a zapálil ji. Násilnosti provázely i podobné protesty v dalších městech, například v New Yorku bylo zadrženo nejméně 70 lidí.

V Detroitu zemřel v pátek pozdě večer místního času jeden z účastníků tamních protestů. Do davu, který se shromáždil v reakci na pondělní násilnou smrt černocha George Floyda, někdo střílel z auta. Informovala o tom dnes mluvčí místní policie Nicole Kirkwoodová. Dodala, že žádný policista zbraň nepoužil.

Střelba se udála ve 23:30 místního času (5:30 SELČ) v centru města, kde se policisté střetli s desítkami protestujících. Obětí byl 19letý muž, za mrtvého byl prohlášen v nemocnici. Podezřelý přijel ve sportovně-užitkovém voze (SUV) a vypálil do davu, řekla Kirkwoodová. Podrobnosti o oběti ani útočníkovi neuvedla.

V Detroitu byl v pátek jeden policista zasažen kamenem a musel být hospitalizován. Jeho kolegové zatkli na desítky lidí. Nemálo ze zatčených přitom podle policie nebylo z Detroitu. Tamní demonstrace měla ve dne klidný průběh, s večerem začali být někteří účastníci protestu agresivní. Okolo půlnoci policie nasadila slzný plyn a dav prořídl.

Americký prezident Donald Trump dnes na twitteru zopakoval, že na rabování se odpovídá střelbou. Obdobný tweet mu předtím společnost Twitter, která stejnojmennou síť provozuje, skryla, neboť prezidentova slova označila za glorifikaci násilí. Trump v nyní skrytém, ale stále dostupném tweetu napsal, že gauneři zneužívají smrt černocha George Floyda a že když se začne rabovat, tak se bude střílet. Floydova smrt, kvůli které již byl obviněn jeden ze zasahujících policistů, vyvolala v USA protesty proti policejnímu násilí.

"Rabování vede ke střelbě, proto byl také ve středu v noci v Minneapolis zastřelen jistý muž," napsal Trump. Odkázal tak na případ, kdy byl před vyrabovanou zastavárnou zastřelen muž. Podnik vzal útokem dav, který vyšel do ulic kvůli Floydově smrti.

Looting leads to shooting, and that’s why a man was shot and killed in Minneapolis on Wednesday night - or look at what just happened in Louisville with 7 people shot. I don’t want this to happen, and that’s what the expression put out last night means…