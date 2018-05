USA deportují děti uprchlíků. Ivanka Trumpová se synem vyvolala ostré reakce

Dcera amerického prezidenta Donalda Trumpa si vysloužila ostrou kritiku. Neudělala ale nic víc, než že zveřejnila na Twitteru fotku, jak se objímá se svým dvouletým synem Theodorem. V kontextu s tím, že její otec nechal nedávno vyhostit stovky dětí amerických imigrantů, však působí přinejmenším cynicky. Ivanka je navíc oficiálně ve funkci prezidentova poradce.

Téma rozdělení rodin uprchlíků hýbe v posledních měsících americkou společností. Děti osob, které přišly nelegálně do USA, chránil zákon bývalého prezidenta Baracka Obamy. Ten však Trump nedávno zrušil.

V březnu totiž vypukla policejní akce, během které byly deportovány zpět děti, které pobývaly na území USA nelegálně, píše server BBC.

Od svých rodičů tak bylo odloučeno přes 700 dětí, z nichž 100 bylo mladších čtyř let, uvedl list The Washington Post. Americká unie za práva občanů (American Civil Liberties Union – ACLU) označila policejní akci za nelegální a svolala akci na na podporu těchto dětí.

Před tím, než Ivanka zveřejnila svůj příspěvek, vrcholila kampaň na podporu těchto dětí. Hashtag #Wherearethechildren si vysloužil na 800 tisíc sdílení.

I když někteří podporovatelé spojovali údaje o vyloučených dětech, které se dostaly do USA sami bez příbuzných a těch, které byly odloučeny od svých rodičů, jde stále o významný problém.

Kritikům vadí zejména načasování zveřejnění příspěvku Ivanky. „Skutečná matka by měla soucit s dětmi, kterým uškodila politika jejího otce,“ objevilo se v komentářích.

I wish you would just have the courage to tell us what you really think about the #MissingChildren No mother could possibly think what they're doing is OK. Could you? — TC Perret (@tcperret) 27. května 2018

"Holčička stará 23 měsíců byla odebrána od její matky. Vláda nemůže (nebo nechce) sdělit, kam ji odvezla a jestli se o ni někdo stará. Co to k sakru vláda dělá, proč takto terorizuje batole?" píší lidé v komentářích.

I have an immigration client whose 23 month old baby was taken from her. The government can't (or won't) tell us where he's being kept, or who is caring for him. What the hell does the government want with a toddler, other than to terrorize. #WhereAreTheChildren — Ricardo de Anda (@ricardo_de_anda) 26. května 2018



Zastánci dětí tak svolávají protest napříč americkými městy na 14. června.

Na kontroverzní kritiku Ivanka na rozdíl od svého otce zatím nereagovala. Trump nesprávně obvinil demokraty: „Musíme rozbít rodiny. Ten zákon nám dali demokraté. Když musíte rozbít rodiny, je to hrozná věc. Musíme postavit zeď,“ napsal na twitter sám Trump.

Put pressure on the Democrats to end the horrible law that separates children from there parents once they cross the Border into the U.S. Catch and Release, Lottery and Chain must also go with it and we MUST continue building the WALL! DEMOCRATS ARE PROTECTING MS-13 THUGS. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26. května 2018

Zákon o rozdělení rodin uprchlíků však schválila Trumpova administrativa s tím, že zabrání nelegální migraci.

„Pokud pašujete dítě, pak budeme stíhat vás a vaše dítě bude od vás odloučeno podle zákona. Pokud nechcete, aby od vás bylo dítě odděleno, nevozte jej ilegálně přes hranice,“ prohlásil americký ministr spravedlnosti Jeff Sessions začátkem května.

Doteď platilo, že první pokus o překročení hranice byl řešen jako přestupek, který byl sankciován pokutou či odnětím svobody na šest měsíců. Deportace byla nařízena až v případě opakovaného překročení hranice.