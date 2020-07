Neteř amerického prezidenta Donalda Trumpa ve své knize tvrdí, že svého strýce považuje za sociopata a nepoučitelného lháře, jehož megalomanství, nevzdělanost a arogance mohou ohrozit budoucnost Spojených států. Výňatky z ostře kritické knihy Mary Trumpové, jejímuž vydání se u soudu neúspěšně pokoušela zabránit Trumpova rodina, dnes zveřejnila americká média. Ta upozornila například na to, že podle Trumpové nynější prezident podváděl u přijímacích zkoušek na vysokou školu.

Mary Trumpová a její kniha | Foto: ČTK

Kniha s názvem Too Much and Never Enough: How My Family Created the World\'s Most Dangerous Man (Příliš mnoho a nikdy dost: Jak moje rodina stvořila nejnebezpečnějšího muže světa) zatím v USA nevyšla. Nakladatelství Simon & Schuster hodlá očekávaný bestseller do knihkupectví distribuovat příští týden, vybraná americká média ale už předem dostala výňatky, z nichž dnes detailně citují.