Trump oficiálně přijal nominaci na prezidenta. V boji o Bílý dům ho vyzve Biden

Americký prezident Donald Trump dnes přijal republikánskou nominaci do boje o Bílý dům. O druhý mandát se v listopadu utká s demokratickým vyzyvatelem Joem Bidenem, kterého ve svém projevu ostře kritizoval. Vítězství demokratů by podle něj prohloubilo rasové nepokoje v zemi a zhoršilo vývoj epidemie covidu-19. S Bidenem by podle šéfa Bílého domu do USA přišel chaos, nejistota a násilí v ulicích.

Americký prezident Donald Trump | Foto: ČTK / ČTK

"Se srdcem plným vděčnosti přijímám dnes večer nominaci na prezidenta Spojených států," řekl čtyřiasedmdesátiletý prezident po projevu své dcery a poradkyně Ivanky Trumpové na závěr nominačního sjezdu Republikánské strany. V zahradě Bílého domu před tisícovkou pozvaných posazených bez větších rozestupů slíbil, že v příštích čtyřech letech hodlá dělat více toho, co činil doposud, a vyjádřil soustrast obětem hurikánu Laura, který se ve čtvrtek přehnal americkým státem Louisiana. Trump řekl, že ve volbách se bude rozhodovat mezi "americkým snem" a "ničivým" socialismem, jehož je podle něj 77letý Biden "trojským koněm". Svého demokratického rivala označil za hrobaře americké velikosti a příslušníka "zkrachovalé politické třídy". Bidena, který je podle agentury Reuters považován za umírněného levicového politika, se prezident snažil vykreslit jako krajně levicového extremistu. Trumpova varování "Nikdo nebude v Bidenově Americe v bezpečí," uvedl Trump, podle kterého by měli v případě vítězství jeho rivala anarchisté a kriminálníci volné pole působnosti. Demokratický kandidát Trumpova varování odmítl. "Když Donald Trump dnes večer říká, že nebudete v Americe Joea Bidena v bezpečí, rozhlédněte se a zeptejte se sami sebe: Jak moc jste v bezpečí v Americe Donalda Trumpa?" napsal Biden na twitteru. Americký sen bude mrtev: Trump a republikáni se tvrdě obuli do Bidena Přečíst článek › Současný šéf Bílého domu slíbil rovněž vítězství nad koronavirem a brzkou vakcínu proti covidu-19, který virus způsobuje. Obvinil znovu Čínu, že za rozšíření viru do světa může. Biden by podle něj nedokázal virus zastavit. "Plán Joea Bidena není řešením viru, ale spíše kapitulací," řekl. Oslovit se prezident snažil v projevu i černošské voliče. "Udělal jsem pro černošskou komunitu za tři roky více než Joe Biden za 47 let," řekl. "S velkou skromností" pak řekl, že pro americké černochy udělal více než kterýkoli prezident od Abrahama Lincolna, za něhož byli osvobozeni z otroctví. Prezident také připomněl svou snahu o to, aby členské státy Severoatlantické aliance více přispívaly do rozpočtu na obranu. Svůj nominační projev Trump pronesl v zahradě Bílého domu navzdory kritice z řad demokratů i některých republikánů, že tím sídlo amerického prezidenta zneužívá ke stranickým účelům. Epidemii navzdory Navzdory epidemii covidu-19, s nímž v USA zemřelo již více než 180 tisíc lidí, si Trumpův projev vyslechla přímo na místě asi tisícovka pozvaných hostů. Navzdory doporučení epidemiologů seděli na židlích bez větších rozestupů a většina z nich neměla roušku. Po skončení prezidentova proslovu následoval ohňostroj. Biden? Kandidát Pekingu a lochnesská příšera bažiny, prohlásil Trump mladší Přečíst článek › V okolí Bílého domu se shromáždili Trumpovi odpůrci, kteří se snažili narušit jeho projev výkřiky a bubnováním. Nesli transparenty s protitrumpovskými hesly a zpívali popěvky na podporu hnutí Black Lives Matter (Na černošských životech záleží). Podle agentury Reuters byly zvuky, které demonstranti vydávali, občas slyšet v živém přenosu Trumpova projevu, nijak výrazně jej ale nenarušily. Na podporu Trumpovy kandidatury v poslední den republikánského sjezdu vystoupila mimo jiné jeho dcera Ivanka. Promluvilo také několik bývalých demokratických voličů, kteří uvedli, že nyní budou hlasovat pro republikánského kandidáta. Kongresman Jeff Van Drew, který přešel od demokratů k republikánům, označil Bidena za loutku radikální levice.

Autor: ČTK