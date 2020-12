Trumpův právní tým uvedl, že chce část odevzdaných hlasů ve Wisconsinu prohlásit za neplatné a umožnit tamnímu Kongresu ovládanému republikánskou stranou, aby jmenoval vlastní volitele. Sbor volitelů přitom již v polovině prosince potvrdil výsledky voleb a zvolil Trumpova rivala Bidena příštím prezidentem USA.

Pokud by nynější žaloba uspěla, podle prezidentova právníka Jima Troupise by Trump ve volbách ve Wisconsinu zvítězil a ve sboru volitelů by na svou stranu získal deset zástupců. Většina údajně neplatných korespondenčních hlasů byla odevzdána v okrscích, kde obvykle dominují demokraté. Biden podle oficiálně potvrzených výsledků porazil Trumpa ve Wisconsinu o 21 tisíc hlasů.

Neobhájený mandát

Případné vítězství Trumpa ve Wisconsinu by na volebním výsledku nic nezměnilo, podotýká agentura DPA. Biden dosluhujícího nájemníka Bílého domu celkově porazil jasným poměrem 306 ku 232 hlasům volitelů.

Trump ani téměř dva měsíce po volbách veřejně neuznal prohru, kvůli které neobhájil mandát jako první americký prezident od George Bushe staršího. Výsledek od počátku bez důkazů označuje za podvod, ačkoli volební orgány nenahlásily žádné výraznější problémy. Se svými obviněními Trump a jeho spojenci již neuspěli u přibližně 50 soudů včetně toho nejvyššího.