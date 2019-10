USA vyšetřují web s dětskou pornografií. Obvinily přes 330 lidí včetně Čechů

Přes 330 lidí z dvanácti zemí světa včetně České republiky bylo obviněno během vyšetřování webových stránek s dětskou pornografií. Oznámilo to dnes americké ministerstvo spravedlnosti. Internetové stránky nazvané Welcome To Video (Vítejte u videa), které byly zablokované loni, obsahovaly přes čtvrt milionu videí.

Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Podle ministerstva byli zadrženi a obviněni občané USA, Británie, Jižní Koreje, Německa, České republiky, Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů, Kanady, Irska, Španělska, Brazílie a Austrálie. Vyšetřování vedlo k osvobození nejméně 23 nezletilých na území Spojených států, Británie a Španělska. Tvůrci videí děti zneužívali, přičemž mnoho jejich obětí nebylo dosud z obrázků identifikováno. Welcome To Video byl jedním z prvních webů, které na dětské pornografii vydělávaly prostřednictvím kybernetické měny bitcoin. Ta umožňuje plátcům skrýt svou totožnost.

Autor: ČTK