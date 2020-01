Spojené státy odmítly vydat vízum šéfovi íránské diplomacie Mohammadovi Džavádovi Zarífovi, který chce ve čtvrtek promluvit před Radou bezpečnosti OSN (RB OSN) sídlící v New Yorku o smrti generála Kásema Solejmáního. Toho na příkaz amerického prezidenta Donalda Trumpa v pátek zabila americká armáda. S odkazem na sdělení nejmenovaného amerického činitele to píše agentura Reuters. Podle některých expertů USA neudělením víza porušují mezinárodní dohody.

Íránský ministr zahraničí Mohammad Džavád Zaríf během projevu na bezpečnostní konferenci v Mnichově | Foto: ČTK

Úmluva z roku 1947 zavazuje Spojené státy ke vpuštění do země všech státních představitelů, kteří pracovně míří do sídla OSN v New Yorku. Zaríf podle serveru Foreign Policy (FP) o vízum požádal již před několika týdny. Chystal se přitom na první vystoupení před světovými vůdci od minulého pátku, kdy Solejmání zahynul při americkém útoku nedaleko iráckého hlavního města Bagdádu.