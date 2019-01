Američtí diplomaté pod vedením zvláštního mírového vyslance Zalmaye Khalilzada usilují dlouhodobě o sjednání míru s teroristickou organizací a definitivní ukončení sedmnáct let trvajícího válečného konfliktu v Afghánistánu.

Účast Baradara, který byl vloni propuštěn z pákistánského vězení, bude podle agentury Reuters americkou stranou přijata velice kladně. Spojené státy dlouhodobě usilují o přímé jednání s nejvyššími představiteli Tálibánu. „Očekává se, že se připojí brzy,“ řekl Reuters jeden z představitelů radikální organizace.

Mullah Abdul Ghani Baradar, released by Pakistan late last year, will head Doha talks,- Afghan Media pic.twitter.com/EiW6oy0Ifc