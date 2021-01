Světový tisk dnes ostře odsoudil středeční vtrhnutí radikálních stoupenců odcházejícího amerického prezidenta Donalda Trumpa do sídla parlamentu ve Washingtonu. Britský deník The Guardian, švédský Dagens Nyheter nebo dánský Politiken dokonce píšou o pokusu o puč. Podle australského listu The Age Trump, který dosud neuznal porážku v listopadových prezidentských volbách, morálně a politicky selhal. Švýcarský deník Neue Zürcher Zeitung píše o skandálu, který neodráží ani tak stav USA, jako stav prezidenta.

Příznivci Donalda Trumpa před Kapitolem | Foto: ČTK / ČTK

"Prezident Spojených států se ve středu postavil do čela puče. Skutečná lůza se pokusila o státní převrat v podobě násilných výtržností, při nichž vtrhli do budovy Kapitolu," píše přední britský deník. Pokusem o puč však podle něj bylo už předchozí zpochybňování výsledků voleb volenými republikány na schůzi, která měla formálně výsledky potvrdit. "Venkovní dav by neexistoval bez politiků uvnitř," dodal The Guardian.