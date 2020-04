"Budeme nadále využívat veškerou naši moc, veškeré naše pravomoci, všechny zdroje, které máme, abychom udrželi naše lidi zdravé, v bezpečí a tuhle věc ukončili. Chceme tuto válku skončit. Musíme se vrátit zpátky do práce. Musíme zemi znovu otevřít," prohlásil Trump.

Federální vláda podle něj vyšle do boje s koronavirem tisíce armádních zdravotnických pracovníků. Do státu New York, který je současných epicentrem epidemie v USA, by mělo dorazit na 1000 lékařů a sester.

K aktuálnímu nedostatku ochranných pomůcek, který hlásí guvernéři jednotlivých amerických států, kde je nákaza na vzestupu, Trump uvedl, že tyto státy žádají větší federální pomoc, než ve skutečnosti potřebují. Každý stát si podle něj chce vytvořit zásoby životně důležitého lékařského materiálu na několik dnů dopředu. "Obavy z nedostatku vedly k tomu, že jejich požadavky byly přemrštěné," dodal.

Představitelé státu Louisiana uvedli, že ve městě New Orleans dojdou plicní ventilátory příští týden. Andrew Cuomo, guvernér státu New York, který s více než třetinou počtu nakažených je v epicentru pandemie v zemi, sdělil, že o ventilátory žádá federální vládu už několik dní. Přes 1100 zařízení má obdržet z Oregonu a také Číny.

Trump prohlásil, že jeho administrativa hojně pracuje se zvláštním zákonem z dob studené války, kterým může podnikům nařídit výrobu strategicky potřebného materiálu. Americké úřady si podle něj objednaly 180 milionů respirátorů u společnosti 3M. Prezident rovněž obhajoval svoje nařízení, jímž zakázal vývoz některých typů ochranných roušek a dalších pomůcek. "My ty masky potřebujeme. Nechceme, aby je dostal někdo jiný," řekl Trump.

Bílý dům očekává až 240 tisíc mrtvých

Prezident také znovu naznačil, že věří ve využití látky hydroxychlorochin pro léčbu koronaviru. Ta se za normálních okolností využívá pro léčbu malárie či chronických kožních onemocnění. USA si podle něj objednaly velké množství léčiva od Indie a chystají se jej zařadit do svých strategických rezerv a podrobit klinický testům. Zmínil také lék remdesivir, vyvíjený týmem firmy Gilead Sciences vedeným Čechem Tomášem Cihlářem. Lék podle něj vstoupil do třetí fáze klinických testů, kdy se testuje na asi 1000 pacientech.

Spojené státy jsou co do počtu nakažených nejvíce zasaženou zemí na světě, koronavirus tam testy potvrdily už u více než 300 tisíc lidí. Téměř 8200 z nich tam nákaze podlehlo. Bílý dům již dříve prohlásil, že si nemoc covid-19 způsobená koronavirem v USA vyžádá 100 tisíc až 240 tisíc obětí.