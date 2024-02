„Víme, že jsou ozbrojenci, kteří tato místa využívají, íránské revoluční gardy i příslušníci milic spřízněných s Íránem. Údery jsme provedli s vědomím, že patrně způsobí oběti na životech v těchto zařízeních,“ řekl podle agentury Reuters šéf operací ve sboru náčelníků štábů USA Douglas Sims.

Americké letectvo podle Simse načasovalo operace tak, aby bylo jasné počasí a údery bylo možné provést „s větší sebejistotou“ a přesností, cituje generálporučíka Reuters. Není jasné, kolik životů mezi příslušníky milic si údery vyžádaly.

Americké síly podle prohlášení armády zasáhly přes 85 cílů na sedmi místech na východě Sýrie a v Iráku, konkrétně šlo o objekty jednotek Kuds spadajících pod íránské revoluční gardy a jim blízkých ozbrojených skupin. Íránská tisková agentura Tasnim spojená s revolučními gardami podle deníku The New York Times (NYT) uvedla, že terčem náletu byla také centrála irácké milice Hašd Šaabí, která má blízké vazby na Írán. Podle jiných íránských zdrojů Američané zasáhli také iráckou skupinu Katáib Hizballáh.

USA a Velká Británie v lednu společně provedly úder proti pozicím jemenských Húsíů:

Právě Katáib Hizballáh, součást širšího uskupení Islámský odpor v Iráku, USA podezírají z lednového dronového útoku v Jordánsku, který si vyžádal životy tří amerických vojáků.

Ani Bílý dům, ani Pentagon neupřesnily, jaké konkrétně budou další kroky amerických sil. Prezident Joe Biden ve svém prohlášení uvedl, že USA neusilují o konflikt na Blízkém východě či kdekoliv jinde, ale odpoví na jakékoli úspěšné útoky proti Američanům. Naznačil rovněž, že americká operace není u konce. Jeho mluvčí Kirby řekl, že údery začaly v pátek a pokračovat budou v dalších dnech.

Některé z dotyčných proíránských milic ohrožovaly americké základny na Blízkém východě už v minulých letech. Své útoky proti americkému personálu, který v oblasti setrvává v rámci mezinárodní protiteroristické operace, však vystupňovaly po začátku války mezi Izraelem a hnutím Hamás 7. října loňského roku.

Biden čekal s odvetou příliš dlouho, říkají republikáni

První vnitropolitické reakce na páteční odvetné americké údery v Sýrii a Iráku se držely stranických linií. Republikáni, včetně šéfa Sněmovny reprezentantů Mikea Johnsona, kritizují pozdní reakci administrativy prezidenta Joea Bidena. Demokraté naproti tomu apelují na rozvahu a využití síly v kombinaci s diplomacií.

Americké letectvo v pátek večer provedlo rozsáhlé údery proti jednotkám Kuds spadajícím pod íránské revoluční gardy a jim blízkým ozbrojeným skupinám. Washington je přesvědčený, že právě ty stály za smrtelným útokem proti americkým vojákům v Jordánsku z konce ledna. Páteční vojenská operace podle prohlášení Bílého domu nemá být finální.

„Tragické úmrtí tří amerických vojáků spáchané Íránem podporovanými milicemi si žádalo jasnou a silnou odpověď,“ uvedl v prvotní reakci republikán Johnson. „Bohužel, administrativa čekala týden a světu i Íránu vyjevila povahu naší odpovědi…prezident Biden se musí probudit do reality a uvědomit si, že jeho politika usmiřování se s Íránem selhala,“ dodal šéf dolní komory Kongresu.

V podobném duchu se vyjádřil republikánský senátor za Severní Karolínu Ted Budd nebo Roger Wicker z Mississippi, který s odkazem na íránského nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího poznamenal, že „USA ajatolláha jen plácají přes ruku, namísto aby mu udělaly krvavý nos“, cituje senátora agentura Reuters.

Povstalci prohlašují, že navzdory americko-britským odvetným úderům hodlají ve svých akcích pokračovat:

Údery proti jemenským Húsíům budou pokračovat, oznámil Biden

Naopak demokrat zvolený do Senátu za stát Rhode Island a předseda armádního výboru Jack Reed Bidenův postup jednoznačně podpořil. „Vzdávám hold příslušníkům armády, kteří se na úderech podíleli. Společně s moudře použitou diplomacií vysíláme jasný signál, že Spojené státy učiní vhodné kroky k ochraně svých lidí i zájmů,“ cituje Reuters Reeda.

Demokratická senátorka za Illinois Tammy Duckworthová jako „lehkomyslné“ odsoudila své republikánské kolegy, kteří vyzývají k ostřejší americké reakci vůči Teheránu. Bílý dům po provedení úderů zopakoval, že „nevyhledává válku s Íránem“. Někteří republikánští politici však volí ostřejší rétoriku.

„To nejlepší, co můžeme udělat k uctění těch, co slouží v naší armádě, je se ujistit, že je bezmyšlenkovitě nepošleme do nebezpečí. Dnešní letecké údery…jsou součástí promyšlené, silné a přiměřené kampaně, která odradí od dalších útoků podpořených Íránem, aniž by riskovala (rozpoutání širší války),“ uvedla Duckworthová.