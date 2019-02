Žena, jejíž motiv je považován zřejmě za ideologický, tak svými činy pomohla Íránu vést přes internet výzvědné operace, které mířily proti jejím bývalým kolegům. Obviněni byli ještě čtyři Íránští občané, kteří se na kybernetických útocích podíleli.

Monica Elfriede Witt is #wanted by the #FBI for her alleged involvement in criminal activities to include espionage & conspiracy to commit espionage. If you have info concerning Witt, contact your local FBI office or the nearest U.S. Embassy or Consulate. https://t.co/f0OsA1hayy pic.twitter.com/eb4pe5UsEe