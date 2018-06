USA povolily 522 dětem migrantů návrat k rodinám, dočkají se i další

Po dekretu prezidenta Donalda Trumpa, který ve středu zastavil odebírání dětí nelegálním přistěhovalcům, se vláda Spojených států rozhoupala k dalšímu kroku. Více než pět stovek ratolestí se v sobotu opět setkalo se svými rodiči a podle agentury Reuters se v neděli dočká dalších šestnáct.

Vláda každopádně také potvrdila, že určitý počet dětí se ke svým rodinám prozatím nevrátí. Jedná se o například o případy, kdy mezi nimi nelze s určitostí potvrdit příbuzenský vztah či když by dospělý mohl zdraví dítěte z jakéhokoli důvodu ohrozit.



Pouze ke 20. červnu bylo v opatrovnictví různých centrech či charitativních organizací 2053 nezletilých, odpovědné orgány se nicméně nechaly slyšet, že pracují na tom, aby se každé z nich co nejdříve se svými rodiči či opatrovníky setkalo.Najevo vyšla i jedna zneklidňující statistika ministerstva zdravotnictví – 17 procent dětí bylo umístěno do nejrůznějších center jako výsledek Trumpovy nulové tolerance, u 83 procent se však odhaduje, že do Spojených států dorazily bez rodiče či jakéhokoli známého opatrovníka.Stejný úřad uklidňuje, že komunikace mezi dospělými a jejich dětmi probíhá na pravidelné bázi. „Ujišťujeme, že všichni rodiče vědí, kde se jejich ratolesti nacházejí,“ řekla tisková mluvčí úřadu. Prohlášení některých médií ale naopak uvedlo, že někteří o svých blízkých nevědí vůbec nic.

Ačkoli se více než pět set nezletilých znovu shledá se svými nejbližšími, Donald Trump už dříve uvedl, že v otázce zmíněné nulové tolerance k nelegálnímu přistěhovalectví se nemění vůbec nic. Dodal, že každý, kdo se bude snažit o přesun do USA bez povolení, bude čelit obvinění.



Většina dětí, která v sobotu a neděli poputuje zpět do náručí svých matek, pochází z Guatemaly, Hondurasu a Salvadoru.