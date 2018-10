USA požadují konec bojů v Jemenu. Mattis: Přihlíželi jsme dost dlouho

„Přihlíželi jsme konfliktu už dost dlouho,“ prohlásil Mattis na úterním shromáždění amerického mírového institutu (USIP) ve Washingtonu. „Musíme podpořit mírové snahy a nemůžeme říct, že to uděláme někdy v budoucnosti. Je potřeba to udělat během příštích třiceti dnů,“ uvedl a doplnil, že Spojené státy tlačí na všechny účastníky konfliktu, aby se v listopadu setkali se zvláštním vyslancem OSN Martinem Griffithsem.

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo zase vyzval spojence ze Saúdské Arábie, aby ukončili bombardování obydlených oblastí v Jemenu. Rebelové z řad Hútíů by na oplátku měli přestat s vysíláním balistických raket na saúdskoarabské území.

