"Lid této země promluvil. Dal nám jasné vítězství, přesvědčivé vítězství," řekl Biden před davem svých stoupenců ve svém domovském státě Delaware. Kandidát demokratické strany se mohl prohlásit za vítěze až čtyři dny po uzavření posledních volebních místností, když mu média za jeho narůstajícího náskoku v klíčovém státě Pensylvánie přisoudila většinu v prezidentském sboru volitelů.

"Zavazuji se být prezidentem, který nechce rozdělovat, ale spojovat," pokračoval 77letý demokrat, který se stal nejstarším vítězem v historii amerických prezidentských voleb.

"Pojďme si dát navzájem šanci," vyzval Trumpovy podporovatele. "Je na čase nechat stranou drsné řeči, ubrat plyn, mít se znovu na zřeteli, navzájem se znovu poslouchat. Teď je čas vyléčit Ameriku," dodal s tím, že si podle něj Američané přejí, aby spolu demokraté a republikáni spolupracovali.

Prezident Trump ovšem stejně jako řada vlivných republikánů Bidenovo vítězství neuznali a výsledek ohlášený na základě stále ještě průběžných čísel odmítaly i davy Trumpových podporovatelů, které se v sobotu sešly v hlavních městech několika amerických států. V některých městech se účastníci těchto protestů setkávali se skupinami nadšených voličů Bidena. Ti na ulicích, náměstích či v parcích slavili konec prezidentství, které přineslo nespočet skandálů a sporů.

Předvídatelnější prezident

Některé americké deníky po oznámení jména nového lídra země předpovídaly nástup politicky předvídatelnějšího prezidenta, zatímco ekonomové avizovali opatření na oživení hospodářství. Biden dává opakovaně najevo, že za své hlavní úkoly považuje kromě boje proti politické polarizaci, epidemii covidu-19 a s ní spojené ekonomické recesi, také ochranu klimatu a potlačení toho, co označuje jako systémový rasismus v USA.

Jako body, které jsou na seznamu cílů úplně nejvýše, uvádí kampaň nastupujícího 46. amerického prezidenta návrat k pařížské klimatické dohodě z roku 2015, Světové zdravotnické organizaci (WHO), zvýšení daní korporacím a nejbohatším nebo snížení cen léků. Zákony, které Biden potřebuje k uvedení jádra své agendy do praxe, však mohou narazit v Senátu, pokud si tam republikáni udrží většinu, což se v tuto chvíli jeví jako pravděpodobné, podotýkal deník The Wall Street Journal. Vliv na prosazování plánů zároveň mohou mít i konzervativní hlasy v justici včetně šesti konzervativních soudců v devítičlenném nejvyšším soudu, z nichž tři jmenoval Trump.

Některé priority může Biden naplnit cestou exekutivních nařízení, jako například obnovení členství USA ve zmíněných mezinárodních mechanismech. Deník The Washington Post píše, že bývalý viceprezident plánuje rychle podepsat také dekret rušící zákaz občanům z řady většinově muslimských zemí cestovat do USA či obnovit imigrační program umožňující zůstat v zemi lidem, kteří do USA přišli jako děti.

Soudní dohra voleb

I necelý den po ohlášení svého volebního vítězství Biden sklízel další gratulace od světových lídrů, média si zároveň všímala, že podobná prohlášení stále nepřicházela od ruského prezidenta Vladimira Putina, severokorejského vůdce Kim Čong-una, tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana či brazilského prezidenta Jaira Bolsonara.

Pokud jde o americké politiky, Bidenovi zatím neblahopřál kromě Trumpa ani viceprezident Mike Pence či lídři republikánů v obou komorách Kongresu. Řada představitelů prezidentovy strany poukazuje na možné přepočty hlasů a soudní dohru voleb. Šance, že by tyto procesy změnily výsledky o desetitisíce hlasů a zvrátily tak celkové vyústění, byla podle komentátorů mizivá.