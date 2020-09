Zveřejnění informací k Trumpovým daním přichází zhruba měsíc před prezidentskými volbami a zároveň krátce před úterní televizní debatou, v níž se Trump poprvé střetne se svým demokratickým vyzyvatelem Joem Bidenem.

Trumpovy záznamy pro daňový úřad podle newyorského listu vykreslují Trumpa jako podnikatele, který inkasuje stovky milionů dolarů ročně, ale neustále vykazuje ztráty, aby se vyhnul placení daní. Ze záznamů vyplývá, že Trump je čím dál více závislý na příjmech z aktivit, které ho jako prezidenta stavějí do střetu zájmů.

Vysoce výnosným podnikem byla televizní reality show The Apprentice (Učedník), z níž Trumpovi plynuly příjmy v úhrnné výši 427,4 milionu dolarů (asi deset miliard Kč), vyplývá ze záznamů. Oproti tomu realitní byznys, včetně hotelů či golfových rezortů, vykazoval vysoké ztráty.

Dlouhá tradice

List uvádí, že prezident si odečetl z daní 70 tisíc dolarů jako náklady za holiče v době vysílání pořadu The Apprentice. Devět Trumpových firem si snížilo daňový základ celkem o 95 464 dolarů (2,2 milionu Kč), které na kadeřníka a make-up vynaložila také Trumpova dcera Ivanka.

Z informací deníku rovněž vyplývá, že Trump osobně ručí za dluhy v objemu 421 milionů dolarů (9,8 miliardy Kč), z nichž 300 milionů dolarů je splatných v nadcházejících čtyřech letech. Trump na twitteru později napsal, že zaplatil na daních mnoho milionů dolarů a že jako každý využívá i daňových úlev a odpisů. Zdůraznil, že ve srovnání s hodnotou svých aktiv má velice nízký dluh.

Demokratická předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová prohlásila, že veřejnost by měla vědět, komu Trump dluží peníze, a zda to může představovat páku, jakou by na republikánského prezidenta měly cizí státy. "Pro mě je to otázka národní bezpečnosti," řekla Pelosiová televizi MSNBC.

Zveřejňování finančních a daňových záznamů vysokých ústavních činitelů má v USA tradici a prezidentští kandidáti obvykle tyto záznamy předkládají už za volební kampaně. Trump to ale dosud odmítal s odkazem na vyšetřování ze strany finančního úřadu IRS. Na tiskové konferenci v Bílém domě označil zprávu The New York Times za dezinformaci.

Obraz úspěšného podnikatele

Demokraté považují daňová přiznání za klíčová ohledně prošetřování údajných prohřešků prezidenta Trumpa, jeho poradců a příbuzných a jeho obchodních aktivit. Šéf demokratické menšiny v Senátu Chuck Schumer vyzval na twitteru Američany, aby zvedli ruku ti, kteří zaplatili na federálních daních více než prezident.

Průměrná americká domácnosti loni zaplatila federální daň 9302 dolarů (asi 217 tisíc Kč) z průměrného příjmu 78 635 (1,8 milionu Kč), připomněla stanice BBC.

Nejnovější zjištění může podle analytiků narušit Trumpův pečlivě budovaný obraz úspěšného podnikatele. Agentura DPA však v této souvislosti upozorňuje, že Trump odmítl zveřejnit své záznamy i před volbami v roce 2016, v nichž se utkal s tehdejší prezidentskou kandidátkou demokratů Hillary Clintonovou. Když v kampani poukazovala na údajně nízké daňové odvody svého protikandidáta, Trump odvětil, že minimalizace daní svědčí ze všeho nejvíc o jeho chytrosti.