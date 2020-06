„Prosím, pane, jsou to děti,“ oslovila proto žena policistu. „Proč na ně míříš zbraní?“ Celý incident si navíc nahrála na video, které se posléze začalo šířit po sociálních sítích. Přililo tak olej do celospolečenských debat o rasismu a policejní brutalitě, které v USA rozpoutala smrt černocha George Floyda.

K incidentu došlo podle policie poté, co na dispečink zavolal majitel jednoho z místních obchodů. Ten nejprve uvedl, že se ho pětice teenagerů pokusila okrást, přičemž jeden z nich má zbraň, posléze dodal, že ve skupince, která se mezitím přesunula na parkoviště, došlo k nějakému konfliktu. „Nevím, o jakou zbraň se jedná,“ sdělil dispečerovi mimo jiné majitel obchodu.

Když na místo přijela policie, teenageři již na parkovišti nebyli. Později si jich ale policista všiml na jedné z nedalekých ulic. Vystoupil proto z auta, vytáhl pistoli, a jak se k nim blížil, začal volat: „Zastavte se! Zastavte se!“.

„Vzhledem k informaci, že mladiství mají ve svém držení zbraň, je pochopitelné, že k nim policejní důstojník přistoupil s připravenou zbraní,“ citovala CNN z prohlášení místního policejního útvaru. Podle policie je také zřejmé, že se muž snažil vyděšené teenagery několikrát uklidnit, napěti ale stoupalo díky kolemjdoucím, kteří na něj začali pokřikovat.

To potvrzuje i záznam z osobní kamery, kterou měl policista u sebe. „Poslouchej mě, nechci ti ublížit. Nehýbej se, nehýbej se, prosím, nechci ti ublížit,“ oslovil důstojník jednoho z mladíků. „Co se stalo v tom obchodě? Proč si ten chlap myslí, že jsi ozbrojen?“ pokračoval.

Update : Here’s Clayton County officer body cam footage. I still believe he was too aggressive and a gun should have not been the first thing drawn on teenagers on an alleged gun call. Also the officers says “ before you make me nervous “ as if he wasn’t already. pic.twitter.com/3HtRAayYnn