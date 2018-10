USA řídily dronový útok na ruskou základnu. Případ bude řešit Trump s Putinem

Ruskou základnu nedaleko přístavu Lakálie na západě Sýrie napadlo 6. ledna letošního roku třináct dálkově řízených dronů. Ve stejnou dobu se měl nad územím Středozemního moře po dobu zhruba osmi hodin pohybovat americký průzkumný letoun Poseidon 8.

Po kontaktu s elektronickou ochranou základny byly drony podle náměstka ruského ministra obrany Alexandera Fomina přepnuty na ruční ovládání. „Manuální navádění nemohli provést nějací vesničané, ale letoun Poseidon s moderním vybavením ano,“ prohlásil.

BREAKING: Russian airbase attacked by 13 US drones, Kremlin claims - Daily Star https://t.co/VO3tWQjjG5 pic.twitter.com/iYbSrL3Gz2

„Po kontaktu se zabezpečením se drony vzdálily, aby mohly přijmout nové instrukce. Následně se začaly chovat odlišně a snažily se objevit trhliny v systému, kterým se snažily proniknout. Poté byly zničeny,“ řekl Fomin agentuře TASS.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov označil zveřejněné informace za hluboce znepokojivé. „Nemělo by být pochyb o tom, že naši vojenští experti podniknou detailní analýzu a učiní patřičné závěry,“ řekl agentuře TASS.

Na otázku, zda bude ruský prezident Vladimir Putin o incidentu hovořit se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem během setkání, které se uskuteční 11. listopadu v Paříži, odpověděl, že „to nelze vyloučit“.

Úřady původně z útoku podezřívaly islamistické skupiny, bojující proti syrské vládě prezidenta Bašára Asada. Ministerstvo obrany však od počátku zdůrazňovalo, že skupiny ozbrojenců musely získat pokročilou technologii od některého z vyspělých států a varovalo, že by v budoucnu mohlo dojít k podobným útokům kdekoli na světě.

US reconnaissance plane operated drones that attacked Hmeymim — defense official https://t.co/iLwen6mA2J

© Vadim Grishankin/Russian Defense Ministry's press service/TASS pic.twitter.com/ePU1lqVLXs