USA se loučí s Georgem Bushem starším. Začal obřad v Národní katedrále

Smuteční obřad s bohoslužbou začal v Národní katedrále v 17:00 hodin našeho času. Kromě Trumpa či Obamy se ho účastní také další bývalí prezidenti Jimmy Carter nebo Bill Clinton se svou manželkou Hillary.

Úvodní čtení z Bible obstaraly vnučky zesnulého George Bushe staršího Lauren a Ashley. Svůj proslov poté pronesl historik Jon Meacham, který je autorem biografie bývalého prezidenta. „Celý jeho život byl snahou dokázat sám sobě, že je ho hoden. Jeho život pro něj nikdy nebyl jeho vlastní. Vždycky tu byly další úkoly, které je třeba splnit, životy, které je třeba ovlivnit a láska, kterou je třeba rozdat,“ řekl Meacham.

Po Meachamovi se k řečnickému pultu postavil bývalý kanadský premiér Brian Mulroney a blízký přítel zesnulého a bývalý senátor Alan Simpson. Na závěr promluví také nejstarší syn, bývalý prezident George W. Bush.

