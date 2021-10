Spojené státy oznámily, že jsou kdykoliv připraveny zahájit se Severní Koreou diplomatická jednání, jejich cílem by bylo snížit napětí ve vzájemných vztazích. Pchjongjang nicméně odvětil, že nemá zájem, dokud budou USA pokračovat v sankcích a vojenských aktivitách s Jižní Koreou.

Pchjongjang zase nadále pokračuje s rozvojem svého raketového programu. Podle některých pozorovatelů také rozšiřuje svůj hlavní jaderný reaktor, který využívá pro výrobu paliva do atomových zbraní.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.