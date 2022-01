Vysokoškolský student vyvinul asi tucet dalších účtů leteckých robotů, které sledují cesty špičkových technologických titánů, mezi ně například patří Bill Gates nebo Jeff Bezos.

Podle technologického webu Protocol, Elon Musk napsal studentovi první zprávu již 30. listopadu, v níž stálo: „Můžeš s tím přestat? Je to bezpečnostní riziko.”

Generální ředitel společností Tesla a SpaceX nakonec teenagerovi nabídl pět tisíc amerických dolarů, aby pomohl zabránit „bláznům” ve sledování jeho letů. Sweeney mu ale odpověděl, že chce 50 tisíc dolarů s tím, že by peníze mohl využít při studiu vysoké školy a možná by si koupil elektromobil Tesla Model 3.

„Nelíbí se mi představa, že mě zastřelí cvok,” řekl Musk. Poslední výměna zpráv proběhla v polovině ledna, kdy miliardář sdělil, že „platit za to, aby se to vyplo” není správné.

Sweeney reagoval tím, že „jiná možnost než odměňování, jako je stáž, by velmi usnadnila odstranění účtu”. Musk zatím neodpověděl.

Jack Sweeney se stal fanouškem SpaceX už od prvního startu raketoplánu Falcon Heavy v roce 2018. Jeho otec pracuje pro leteckou společnost, což podnítilo jeho zájem o letectví.

I've rewriten my Twitter bot to support multiple planes and I'm now running multiple Twitter bots for certain of interest planes. https://t.co/wRBNU4Blc9

I've also created a discord https://t.co/hZ7uqEXepG

Feel free to send me suggestions for other planes.