"Snažil se jim utéct (…) a pak spadl a oni jej velice násilně napadli," řekl Trump při tiskovém brífinku. "Asi byl v hodně velkých nesnázích (…), pravděpodobně by byl zabit," dodal.

Prezident se dnes chystá na návštěvu Kenoshy, kde vypukly protesty poté, co tam policista postřelil a těžce zranil 29letého černocha Jacoba Blakea. Během třetí noci demonstrací pak 17letý Kyle Rittenhouse postřelil útočnou puškou tři osoby, z nichž dvě svým zraněním podlehly. Rittenhousův právník přitom již dříve uvedl, že se chce jeho klient bránit právě argumentem, že jednal v sebeobraně.

Republikán Trump se ve světle několikaměsíčních nepokojů, jež vypukly po smrti dalšího černocha George Floyda po zásahu bělošského policisty, pasoval do role prezidenta "zákona a pořádku". Podle Reuters opakovaně odmítá odsoudit násilné činy svých podporovatelů a naopak brojí proti údajně krajně levicovým protestujícím, kteří podle něj stojí za veškerými nepokoji.

Trumpův vyzyvatel v listopadových volbách Joe Biden Trumpa viní z toho, že svým jednáním násilnosti podněcuje. Zároveň však vyzývá k tomu, aby násilní demonstranti čelili spravedlnosti. "Prezident dnes odmítl odsoudit násilí. Nezavrhnul dokonce ani jednoho ze svých podporovatelů, který čelí obviněním z vraždy, protože útočil na ostatní. Je příliš slabý, má příliš velký strach z nenávisti, kterou vyvolal, na to, aby ji ukončil," uvedl v prohlášení Biden.

Konec demokracie

Trump na druhou stranu tvrdí, že by se v případě Bidenova zvolení prezidentem násilnosti zhoršily a viní někdejšího viceprezidenta z toho, že ustupuje levicovému pouličnímu davu. "V Americe nikdy neustoupíme vládě davu, protože pokud by dav vládl, byl by to skutečně konec demokracie," řekl v pondělí prezident.

Trumpův záměr navštívit Kenoshu se setkal s odporem některým místních demokratických politiků, podle nichž jeho přítomnost jen zhorší situaci. Prezident však tuto kritiku odmítl s prohlášením, že jeho návštěva může rovněž řadu lidí sjednotit.

Wisconsin je jedním z takzvaných bitevních států u nějž je těžko předpověditelné, pro koho se vysloví ve volbách. Trump v něm ve volbách před čtyřmi lety získal velmi důležité vítězství, svou tehdejší soupeřku Hillary Clintonovou však porazil o méně než jeden procentní bod. Podle řady průzkumů si nyní stojí proti Bidenovi hůře, než v podobném stádiu souboje v roce 2016.