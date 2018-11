USA ukončí podporu arabského letectva v Jemenu. Chtějí mírová jednání

„Saúdskoarabské království a vojska koalice v nedávné době dosáhly takové úrovně, která jim umožňuje provádět doplňování paliva samostatně. Po konzultaci se spojenými státy tak koalice požádala o ukončení podpory svých operací v Jemenu,“ uvedli představitelé arabských sil v tiskovém prohlášení.

Ukončení americké podpory při tankování za letu však podle agentury Reuters nebude mít na konflikt v Jemenu výraznější dopad. Americké tankovací letouny doposud využívala pouze zhruba pětina sil arabské koalice.

US to stop refueling planes in Yemen war: report https://t.co/Wj9zyKJg4j pic.twitter.com/WBlifyoAZ2

Rijád disponuje vlastní flotilou 23 letadel včetně modelů Airbus 330 MRTT a Lockheed C-130 Hercules, která mohou být využita jako vzdušné čerpací stanice. Dalšími šesti letouny Airbus podle arabské stanice Al Arabiya al-Hadath disponují Spojené arabské emiráty.

Americký ministr obrany Jim Mattis dohodu se Saúdskou Arábií potvrdil a doplnil, že Washington rozhodnutí koaličních sil vítá. Zároveň ujistil, že Spojené státy budou i nadále spolupracovat na minimalizaci počtu civilních obětí v Jemenu a rozšíří své humanitární působení v oblasti.

Spojené státy společně s Velkou Británií vyzvaly minulý měsíc k vyhlášení příměří v Jemenu a podpoření snah Organizace spojených národů (OSN) o ukončení téměř čtyřletého konfliktu, který připravil o život více než deset tisíc lidí a způsobil jednu z největších světových humanitárních krizí současnosti.

Aliance vedená Saúdskou Arábií v nedávné době zintenzivnila vojenské operace proti Hútíům včetně hlavního přístavního města Hudajda, kde žijí miliony civilistů. Koaliční letecké útoky v minulosti opakovaně zasáhly školy, nemocnice či obchody a připravily o život tisíce lidí. „Pokračující eskalace útoků koaličních sil potvrzuje, že americká prohlášení o příměří nejsou nic jiného než prázdné řeči,“ uvedl lídr povstalců Mohammed Ali al-Hútí pro deník Washington Post.

Americké úřady varují, že by další útoky na město, které slouží jako vstupní bod pro 80 procent jemenského importu potravin a zdravotnického materiálu, mohly vyvolat v zemi hladomor. Nezisková organizace Světový potravinový program podle Reuters plánuje zdvojnásobit dodávky potravin do Jemenu, aby zabránila hladovění až 14 milionů tamních obyvatel.

Zvláštní vyslanec OSN Martin Griffiths doufá, že by účastníky konfliktu mohl přivést k jednacímu stolu do konce letošního roku. Podle Mattise všechny strany Griffithsovy snahy podporují. „Spojené státy a koalice plánují spolupracovat na vytvoření legitimních jemenských sil na obranu obyvatel Jemenu, zajištění státních hranic a bojích proti teroristickým organizacím Al-Káida a Islámský stát,“ uvedl v prohlášení.

#Yemen peace talks pushed to the end of year, as fighting in #Hodeidah #rages #10kasım pic.twitter.com/HzRxslZzdc