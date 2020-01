"Několik raket bylo vypáleno na centrální náměstí, oblast Džadríji v Bagdádu a leteckou základnu Balad v provincii Saláhaddín, na níž jsou umístěny americké a irácké jednotky. Nezpůsobily ztráty na životech. Další podrobnosti ještě zveřejníme," uvádí se v prohlášení irácké armády.

K dalšímu raketovému útoku došlo podle agentury Reuters na základně Balad, která leží zhruba 60 kilometrů severně od Bagdádu a slouží jako stanoviště pro americké jednotky. Podle deníku Daily Sabah do prostoru základny dopadly dvě rakety kaťuša.

IMPORTANT UPDATE:



Iraqi Hezbollah warns official security forces to be at least at 1 km distance from US bases starting from Sunday evening, per Al Mayeeden



New attacks?



Hezbollah got all of us in this mess in the first place with the attack that killed an American