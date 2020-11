"Audit potvrdil, že původní strojové sčítání hlasů přesně označilo vítěze voleb," konstatoval ve čtvrtek večer místního času (po půlnoci na dnešek SEČ) Raffensperger.

"Stejně jako další republikáni jsem zklamaný, že náš kandidát nezískal hlasy volitelů v Georgii," poznamenal pak a dodal, že je hrdým podporovatelem Trumpa. "Žiju podle hesla, že čísla nelžou. Jako státní tajemník mám za to, že jsme dnes předložili přesná čísla," dodal.

Biden podle původních výsledků vedl o asi 14.000 hlasů, po přepočtu se jeho náskok snížil na 12.284 hlasů. Přezkum tak změnil původní celostátní výsledky o 0,1053 procentního bodu ve prospěch Trumpa.

"Proces přepočítávání jednoduše potvrdil to, co už jsme věděli: voliči v Georgii si vybrali za svého dalšího prezidenta Joea Bidena," uvedla mluvčí Bidenovy kampaně.

Tým prezidenta Trumpa však nadále tvrdí, že mezi spočítanými hlasy byla řada podvodných lístků, ačkoliv to místní volební činitelé popírají. Přepočet proto odmítají a požadují, aby se znovu zkontrolovaly podpisy na všech lístcích zaslaných poštou, kterých je asi 1,3 milionu. Stále také požadují, aby stát do té doby sčítání hlasů neuzavřel, což má učinit do dnešních 17:00 místního času (23:00 SEČ).

Mohou požádat o další přepočet

Jelikož oba kandidáty stále dělí méně než půl procentního bodu, mohou požádat o další přepočet, který by se však tentokrát prováděl na čtecích strojích. Na to mají čas do úterních 17:00 místního času (23:00 SEČ).

Georgia je jedním ze států, kde mají většinu v místním zákonodárném sboru republikáni. Trump tam přitom stále útočí na legitimitu hlasování, čímž se snaží zabránit tomu, aby stát prohlásil za uzavřené výsledky voleb. Prezidentovi právníci totiž doufají, že by následně mohli skrze tamní parlament zkusit ovlivnit výběr takzvaných volitelů, kteří o příštím prezidentovi formálně rozhodují. Podle právních expertů má však tato taktika mizivou šanci na úspěch.

Podle propočtů amerických i světových médií získal Trump 232 hlasů ve sboru volitelů, zatímco Biden 306. K vítězství mu pomohlo i 16 volitelů z Georgie, kde demokrat zvítězil naposledy v roce 1992. Hlasování volitelů, které potvrdí nového prezidenta Spojených států, je na programu 14. prosince.

Na Georgii se soustředí velká pozornost také kvůli dvojici soubojů o senátorská křesla, které se tam odehrají začátkem příštího roku. Jejich výsledek rozhodne o tom, která ze stran horní komoru Kongresu ovládne.

Biden: Trumpova snaha je nezodpovědná

Biden označil Trumpovu snahu zpochybnit výsledky voleb za "naprosto nezodpovědnou". Na poradě s guvernéry jednotlivých států dál uvedl, že se neobává toho, že by Trumpova neochota přijmout výsledky voleb zamezila předání moci. "Vysílá to ale hrozivou zprávu o tom, kým jako země jsme," řekl demokratický kandidát.

S demokratickými i republikánskými guvernéry během hovoru Biden probral možnost povinného nošení roušek v celých Spojených státech. Nošení roušky "není politické gesto, je to vlastenecká povinnost", konstatoval.

Biden též řekl, že už vybral budoucího ministra financí. Jeho či její jméno oznámí kolem Dne díkuvzdání, který budou Američané slavit příští čtvrtek. Média spekulují, že by resort financí mohla vůbec poprvé řídit žena. Zmiňují přitom bývalou šéfku centrální banky (Fed) Janet Yellenovou a členku rady guvernérů Fedu Lael Brainardovou.