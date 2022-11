Státní tajemník Georgie Brad Raffensperger potvrdil, že rozhodnout se musí ve druhém kole.

Zatím není rozhodnuto ani v Nevadě a Arizoně. Pokud v těchto státech zvítězí demokratičtí kandidáti, pak získají senátní většinu a souboj v Georgii pak nebude rozhodující. Přesně naopak tomu bude, pokud v Nevadě nebo Arizoně zvítězí republikánský kandidát. Pak se Georgia stane jevištěm, na nějž se v příštích týdnech budou upírat zraky celých Spojených států a na němž se rozhode o Senátu, uvádí BBC.

Podle CNN v Georgii stále zbývá dopočítat několik tisíc hlasů, avšak druhé kolo to odvrátit nemůže, protože už žádný z kandidátů díky nim nepřekročí padesátiprocentní práh.

Ve státě kandidoval také libertarián Chase Oliver, který získal dvě procenta hlasů.

Pastor v baptistickém kostele Warnock se do Senátu dostal roku 2021 ve vyřazovacím kole.

Důležitý souboj

Ve Wisconsinu už ohlásil vítězství republikán Ron Johnson, který obhajoval mandát proti demokratovi Mandelovi Barnesovi. Podle CNN šlo o jeden z nejdůležitějších soubojů v úterních volbách.

Sedmašedesátiletý Johnson vyhrál mandát třikrát po sobě, i když průzkumy ho řadily k nejméně oblíbeným senátorům, kteří obhajovali mandát.

Johnson v prohlášení uvedl, že matematicky není možné, aby Barnes překonal více než 27.000 hlasů, které ho dělí od Johnsonova výsledku. Mluvčí Barnesovy kampaně sdělila, že Barnesova strana bez ohledu na to, co se říká, zajistí, aby byly započítány všechny hlasy. CNN už Johnsonovo vítězství započítala do výsledku boje o Senát, v němž nyní mají republikáni 49 a demokraté 48 křesel. Aby republikáni Senát ovládli, potřebují 51 křesel, demokratům stačí 50, protože potřebný hlas může dodat viceprezidentka Kamala Harrisová, která je z titulu své funkce předsedkyní Senátu.