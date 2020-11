"Upřímně, vyhráli jsme," citovala agentura Reuters z Trumpova krátkého projevu v Bílém domě. "Vyhrajeme to. Co se mě týče, tak už jsme vyhráli," uvedl prezident USA v jiné části proslovu.

Trump ovšem mluvil v momentě, kdy podle veškerých relevantních zdrojů o vítězi letošní prezidentské volby stále není jasno a kdy je sčítání hlasů stále v plném proudu. "Prezidentovo prohlášení o vítězství postrádá důvěryhodnost," uvedl zpravodajský web BBC.

Podle agentury AP už si Trump i Biden zajistili něco přes 200 hlasů takzvaných volitelů, které o výsledku rozhodují. Od magické hranice 270 volitelů však oba kandidáty stále dělilo několik desítek. Vítěz stále nebyl ohlášen v řadě klíčových států včetně Pensylvánie, Michiganu nebo Severní Karolíny.

Trump ovšem prohlásil, že Severní Karolínu i Georgii už má jisté, a že v Pensylvánii vítězí "ohromným způsobem". Na úvod projevu poděkoval voličům za podporu a vývoj označil za "fenomenální".

Opět bez pádných důkazů hovořil o snahách ukrást volby, přičemž probíhající sčítání hlasů označil za "podvod na našem národu". "Je to ostuda," uvedl s tím, že hodlá výsledky napadnout i u nejvyššího soudu. Nebylo však příliš jasné, o co by se ohlášená stížnost měla opírat. "Chceme, aby veškeré hlasování skončilo," uvedl Trump v době krátce po uzavření posledních volebních místností.

Jeho vystoupení spustilo vlnu kritiky z různých stran. "Prezident opět lže americkému lidu a chová se jako aspirující despota," napsal na twitteru demokratický kongresman Adam Schiff. Další demokraté dodávali, že je potřeba sečíst všechny odevzdané hlasy.

Například v Pensylvánii podle prohlášení tamního demokratického guvernéra Toma Wolfa v tu chvíli stále nebylo zpracováno na milion korespondenčních hlasů. Volební činitelé v tomto státě mohli s jejich otvíráním začít v úterý a čekalo se, že definitivní čísla zde nebudou k dispozici celé dny.

Apokalyptický scénář

Výhrady vůči prezidentovu počínání zaznívaly výhrady i od některých republikánů. Bývalý senátor za Pensylvánii Rick Santorum uvedl, že jej předčasný vítězný projev velmi znepokojil. "Ne, Trump zatím volby nevyhrál a je z jeho strany velmi nezodpovědné říkat, že tomu tak je," dodal populární konzervativní komentátor Ben Shapiro.

Zpravodaj BBC Anthony Zurcher v analýze psal o naplnění "apokalyptického scénáře", kterého se mnozí Američané obávali. Zpravodajský web Axios těsně před vyvrcholením voleb přinesl zprávu, podle níž Trump svým blízkým poradcům oznámil plán prohlásit se za vítěze i před potvrzením výsledků. Prezidentův tým tehdy informaci popřel.

Na předčasná vyhlášení o výsledcích voleb se delší dobu připravovaly přední sociální sítě, které kvůli tomu zavedly nová pravidla. Facebook v reakci na prezidentovo vystoupení začal uživatelům svých platforem zobrazovat upozornění, že "hlasy se stále sčítají a vítěz nebyl předpovězen".

Bidenův tým: Trumpova slova byla nehorázná, naši právníci čekají



Pakliže by se americký prezident Donald Trump pokoušel soudní cestou zastavit řádné sčítání hlasů z letošních voleb, máme v pohotovosti právní týmy. Takto dnes reagoval štáb demokratického kandidáta Joea Bidena na projev, ve kterém Šéf Bílého domu avizoval právní kroky kvůli údajným volebním podvodům. Podle tábora bývalého viceprezidenta byly Trumpovy výroky nehorázné.



"Prezidentovo prohlášení o snaze zastavit počítání správně odevzdaných hlasovacích lístků bylo nehorázné, bezprecedentní a nepřesné," uvedla šéfka Bidenovy kampaně Jen O\'Malleyová. Trumpova slova považuje za jasnou snahu "odebrat demokratická práva americkým občanům".



Trump se předtím v krátkém projevu v Bílém domě prohlásil za vítěze úterní prezidentské volby, ačkoli podle médií a analytiků jeho souboj s Bidenem stále není rozhodnutý. Prezident nehovořil explicitně o plánu zastavit sčítání hlasů, zmínil však, že se chce obrátit i na americký nejvyšší soud, přičemž uvedl: "Chceme, aby skončilo veškeré hlasování." Trump předtím opakovaně napadal plány některých států přijímat včas odeslané korespondenční hlasovací lístky i po uzavření volebních místností.



"Pokud prezident splní svou výhrůžku, že se bude soudit ve snaze zabránit řádnému spočítání hlasů, máme v pohotovosti právní týmy, připravené zakročit proti takové snaze," reagovala O'Malleyová.



Podle agentury AP nebylo jasné, jaké právní kroky by se mohl prezident pokusit podniknout. Hlasování v noci po celých Spojených státech skončilo a nyní už se hlasy pouze sčítají. V USA je naprosto běžné, že tento proces trvá řadu dní, přičemž ani letos nebude žádný stát přijímat korespondenční hlasy odeslané po úterním volebním dni.



"Nikdy neexistoval žádný podklad pro tvrzení, že by včas doručený lístek nemohl být započítán, nejsou-li komisaři schopni sčítání dokončit o volební noci," komentoval záležitost odborník na volební právo Richard Hasen. Další expert a profesor z Ohijské státní univerzity Edward Foley dnes dodal: "Platné hlasy budou započítány. Nejvyšší soud přijde na řadu pouze tehdy, objeví-li se hlasy s diskutabilní platností, které by byly rozhodující, což však nemusí nastat."