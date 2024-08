Se současným stavem americké ekonomiky je to jako s tou poloplnou sklenicí vody. Po téměř tříprocentním růstu minulý rok ekonomika Spojených států letos zpomaluje a očekává se, že růst nebude ani poloviční. Do toho se i USA přehnala celosvětová vlna inflace. A přestože ceny neposkočily dvouciferně a v současnosti je inflace pod tři procenta, mnozí Američané to vnímají negativně. Nabízí se sice porovnání s mnohem horší situací v Evropské unii, ale to je schopen si ve Spojených státech udělat z voličů jen málokdo.

Přitom je podle drtivé většiny amerických komentátorů stav ekonomiky tou zcela nejzásadnější věcí, podle níž mnoho lidí volí. Zvláště těch nerozhodnutých, kteří ještě nemají zcela jasno, zda budou volit republikána Donalda Trumpa nebo demokratku Kamalu Harrisovou.

„Hospodářská politika je nejzranitelnější bod její kampaně,“ řekl o Harrisové investiční bankéř Ondřej Jonáš působící v USA v rozhovoru pro Český rozhlas.

„Prozatím víme velice málo o jejích nápadech a o tom, jak by se lišila od Joea Bidena,“ dodal.

Dražší potraviny

Scéna poslední tiskové konference Donalda Trumpa v New Jersey, která se konala ze čtvrtka na pátek, proto vypadala tak trochu, jako by si Trump otevřel obchod s potravinami. Na stole vedle pultíku, za kterým Trump odpovídal na otázky novinářů, byly vyskládány základní potraviny. Na jejich současných cenách chtěl exprezident ukázat, jak moc zdražily za vlády Joe Bidena a jeho viceprezidentky Kamaly Harrisové.

Trump urážel Harrisovou

Jenže Trump se tohoto scénáře napsaného jeho volebními stratégy příliš nedržel a místo představování ekonomických plánů a jasných argumentů věnoval velkou část svého téměř hodinu a půl dlouhého vystoupení osobním útokům na svoji demokratickou soupeřku.

| Video: Youtube

Prohlásil mimo jiné, že Harrisová inklinuje ke komunismu. „Kamala Harrisová je radikální levicová socialistka, jde dokonce až za socialismus, která zničí naši zemi,“ prohlásil Trump.

„Harrisová má velmi silné komunistické sklony,“ řekl také. Podle exprezidenta je představitelkou „radikální levice ze San Franciska“.

Trump také opět tvrdil, že Harrisovou nikdo nezná, že Američané neznají ani její příjmení a pro většinu je prý „Kamala co?“. „Nemám k ní velký respekt, nemám velký respekt k její inteligenci," urážel dál Harrisovou a učinil ji odpovědnou za formu probíhajících soudních řízení proti jeho osobě.

Touto tiskovou konferencí se Trump, který v minulých týdnech jakoby zmizel z většiny amerických médií, pokusil převzít iniciativu. Republikánskému kandidátovi nakloněná americká televize Fox News uvedla, že zatímco Trump v posledních dnech odpovídal na desítky dotazů, Harrisová, která věnuje většinu času setkáním s voliči po celých USA, odpovídala na otázky novinářů jen pár minut v několika málo případech.

Harrisová slibuje levnější léky

Harrisové se však podařilo už rozproudit velmi silnou debatu ohledně jejího návrhu na snížení doplatků na léky, které jsou ve Spojených státech výrazně vyšší než v Evropě. Může za to i dosavadní politika státní ochrany amerických farmaceutických společností vůči dovozu levnějších léků z Indie či Evropské unie, což udržuje vysoké ceny a zvyšuje doplatky. A to především u chudších Američanů, kteří nemají kvalitní zdravotní pojištění, jež doplatky redukuje.

Teď prezident Joe Biden, který tento týden poprvé vystoupil na volebním mítinku u Washingtonu společně s Harrisovou, mohl oznámit úspěch své vlády při vyjednávání s velkými farmaceutickými společnostmi. Systém státního zdravotního pojištění Medicare se podle zpráv agentur dohodl s výrobci léčiv na snížení cen až o 79 procent u deseti velmi používaných léků. „Platíme za léky na předpis víc, než kdekoli jinde ve světě,“ uvedl Biden.

Harrisová ho doplnila, že heslo „snížíme ceny léků na předpis“ se stane jedním ze základů jejího programu.

Do rozjíždějícího se finále prezidentské kampaně každopádně nastupuje Harrisová z prvního místa. Nad Trumpem ve zprůměrovaných volebních průzkumech o několik procent vede a ve vedení je i v šesti ze sedmi „nerozhodnutých“ států USA. Výsledek v nich rozhodne podle amerických komentátorů o tom, kdo bude v listopadu zvolen příští hlavou Spojených států amerických.