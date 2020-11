Po třech dnech konec. Ne ještě sčítání hlasů, to bude ještě pokračovat, třeba na Aljašce počkají do pondělí, ale konec nadějím Donalda Trumpa na vítězství.

V Pensylvánii, kde před začátkem započítávání korespondenčních hlasů měl republikán Trump několika set tisícový náskok, se během pátku jeho demokratický vyzyvatel Joe Biden ujal vedení. Vzhledem k vývoji sčítání, korespondenčně hlasovali převážně demokratičtí voliči, je podle amerických komentátorů téměř nemožné, aby se trend obrátil.

Dvacet hlasů Pensylvánie stačilo k tomu, aby Biden získal více než 270 hlasů volitelů, které jsou nutné ke zvolení prezidentem. Biden přitom vedl sčítání i ve třech dalších státech, včetně Georgie. Trump byl v čele jen ve dvou, na Aljašce a v Severní Karolíně. A při předpokládané prohře v Pensylvánii neměl šanci na zvovuzvolení.

Pokud by si na Trumpa chtěl včera večer ještě někdo vsadit, byl jeho kurz 1:19. Na vítězství Bidena už se sázky kvůli přílišné jistotě jeho úspěchu nepřijímaly.

Biden však na rozdíl od Trumpa, který se prohlásil za vítěze už během povolební noci, ani včera netvrdil, že už vyhrál. „Nepochybujeme o tom, že až sčítání skončí, senátorka Kamala Harrisová a já budeme prohlášeni za vítěze,“ uvedl spolu s kandidátkou na viceprezidentku v noci ze čtvrtka na pátek.

O co víc se Donaldu Trumpovi vzdalovala vidina jeho vítězství, o to víc začal volby zpochybňovat. Včera prohlásil vývoj ve sčítání hlasů za komplot „velkého kapitálu, velkých technologických firem a médií“. „Vedli jsme v mnoha klíčových státech, a to o hodně, ale pak šla čísla prudce dolů,“ stěžoval si Trump a tvrdil, že „legálními“ hlasy zvítězil on. A na závěr dodal, že své vítězství nakonec prosadí soudní cestou.

Vypínání Trumpa

Jenže část Trumpova vystoupení už diváci většiny amerických televizí neviděli, protože stanice přímý přenos přerušily. CNN projev odvysílala, ale doprovodila vystoupení hlavy státu odsudkem: „Jaká je to smutná noc pro USA vidět, jak jejich prezident falešně obviňuje lidi, že se mu snaží ukrást volby.“

Prezident během dne už téměř přišel i o svůj hlavní komunikační kanál Twitter. Místo Trumpových prohlášení se objevuje často varování: „Část nebo veškerý obsah sdílený v tomto Tweetu je sporný a může být zavádějící ohledně voleb nebo jiné občanské aktivity.“ A až po ignorování tohoto upozornění bylo možné dostat přístup k Trumpově textu.