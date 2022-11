Vítězství Cortezové Mastové, která v průběhu sčítání na svého republikánského rivala mírně ztrácela, znamená, že demokraté mají už teď jistých 50 senátorských hlasů. Tolik jich měli i v posledních dvou letech a většinu jim zajišťovala viceprezidentka Kamala Harrisová, která je z titulu své funkce předsedkyní Senátu a může rozhodovat při rovnosti hlasů. Demokraté nyní můžou slavit bez ohledu na to, jakým výsledkem skončí 6. prosince druhé kolo voleb do Senátu v Georgii. Pokud by tam byl znovuzvolen senátor Raphael Warnock, měli by demokraté v horní komoře Kongresu dokonce 51 zástupců.