„Je to člověk, který stojí v centru toho, co se 6. ledna stalo. Takže ho chceme slyšet,“ prohlásil podle stanice CNN Bennie Thompson, předseda vyšetřovacího výboru. Dnešní hlasování o Trumpově předvolání je podle zpravodajské televize vystupňováním snahy panelu získat svědectví bývalého prezidenta, ačkoliv v této pozdní fázi vyšetřování je nepravděpodobné, že by bývalý šéf Bílého domu předvolání vyhověl. A výbor pravděpodobně nemá čas na zdlouhavý soudní spor, píše CNN na svém webu.