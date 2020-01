Obavy o bezpečí. USA po zabití Solejmáního vysílají na Blízký východ 3000 vojáků

Pentagon schválil vyslání dalších zhruba 3000 vojáků do oblasti Blízkého východu kvůli zvýšenému ohrožení amerických sil v regionu po zabití íránského generála Kásema Solejmáního. Oznámili to podle agentur AP a Reuters nejmenovaní státní úředníci. Podle agentury Reuters jsou do oblasti preventivně vysíláni vojáci z 82. výsadkové divize ze základny Fort Bragg v Severní Karolíně.

Američtí vojáci. Ilustrační foto.

Podle funkcionářů, kteří si podle Reuters přáli zůstat v anonymitě, se vojáci připojí ke zhruba 750 vojákům ze stejné divize, kteří už byli tento týden vysláni do Kuvajtu po napadení velvyslanectví USA v Bagdádu. Vyslání dodatečných vojáků do oblasti podle AP odráží obavy z možné íránské odvetné akce za čtvrteční zabití Solejmáního. Generál byl velitelem oddílů Kuds, což je složka íránských revolučních gard odpovědná za operace mimo Írán. Americký útok na íránského generála: sílí napětí i bezpečnostní obavy Přečíst článek › Vyslání vojáků jde proti původním snahám prezidenta Donalda Trumpa vojáky z Blízkého východu spíš stahovat. Od května však americká administrativa na Blízký východ vyslala 14 tisíc dalších vojáků poté, co prohlásila, že Írán plánuje útoky na americké zájmy. Šéf demokratů v Senátu USA Chuck Schumer dnes upozornil, že Trump bude k dalším dlouhodobým akcím vůči Íránu potřebovat souhlas Kongresu. Operaci proti Solejmánímu podle něj administrativa s kongresmany předem nekonzultovala. Na Blízkém východě jsou rozmístěny desetitisíce amerických vojáků. Velké základny mají USA například v Kuvajtu, Saúdské Arábii a Kataru.

Autor: ČTK