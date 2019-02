„Spojené státy žádají ostatní země, aby repatriovaly a potrestaly své občany, zadržované SDF a chválí pokračující snahy SDF o navrácení těchto zahraničních teroristů do zemí jejich původu,“ řekl Palladino reportérům a dodal, že Kurdové „ukázali jasný závazek tyto jedince držet v bezpečí a lidských podmínkách“.

Kurdským jednotkám se podle agentury AP podařilo během Američany podporované kampaně na severovýchodě Sýrie podařilo zadržet více než 900 zahraničních bojovníků. V předchozích dnech například skončili v syrském zajetí tři muži původem z Německa, Saúdské Arábie a Egypta.

Today, @StateDeputySPOX Robert Palladino recognized the contributions the Syrian Democratic Forces ( #SDF ) have made on behalf of the Global Coalition to Defeat ISIS. Read at: https://t.co/n0RMb2Jdmy #FTFs #repatriation pic.twitter.com/Jmt6M6eKBp

Jen malá část zemí však podle AP vyjádřila zájem o to, aby se jejich občané vrátili domů, což pro SDF představuje problém, zejména v souvislosti s plánovaným stažením amerických vojáků ze Sýrie.

Francouzský ministr vnitra Christophe Castaner minulý týden médiím sdělil, že se velká část francouzských džihádistů již vrátila domů a další budou po odchodu Američanů následovat. Oproti tomu Velká Británie odmítá své občany přijmout a údajně jim odebrala občanství. Další evropské země ohledně osudů lidí, kteří podle mnohých mohou představovat bezpečnostní riziko, raději mlčí.

Radikálové z Islámského státu již v Sýrii a sousedním Iráku ztratili prakticky veškeré území. Přesto však podle Palladina zůstávají „významnou teroristickou hrozbou“ k jejímuž potlačení je nutná „kolektivní činnost“.

Americké ministerstvo obrany v pondělí vydalo zprávu, podle které Islámský stát „zůstává silnou skupinou disciplinovaných a bitvami zocelených válečníků, kteří by mohli znovu obsadit Sýrii, pokud by skončil nepřetržitý protiteroristický nátlak“. Ozbrojenci jsou podle Američanů schopni koordinovat útoky, „stejně jako operovat formou lokálních povstání“.

Kampaň proti extremistům se v současné době zaměřuje na malé vzdálené území na severovýchodě Sýrie, které je poslední državou islamistů. V předchozích dnech boje ustaly, aby z oblasti o rozloze zhruba čtyř kilometrů čtverečních mohli uprchnout civilisté.

Podle Syrské observatoře pro lidská práva malé území v minulých týdnech opustilo více než 36 tisíc lidí, mezi kterými byla celá řada cizinců, ale také více než tři tisíce bojovníků. Většina z nich byla podle AP převezena do táborů pro lidi bez domova, řada však byla předvedena k výslechům.

#SOHR Ground shelling kills 9 children and women during their escape by smugglers from what is left for #ISIS toward #DeirEzzor fearing being arrested by the Coalition and #SDF https://t.co/NmIhJlm5xc