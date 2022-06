Podle šéfa demokratických senátorů Chucka Schumera se jedná o „krok správným směrem“, který byl ještě před několika měsíci nepředstavitelný. Opatření podpořil i lídr republikánských senátorů Mitch McConnell, ačkoliv pro text hlasovala méně než třetina jeho spolustraníků.

Zachrání tisíce životů? Senátoři USA představili návrh zákona na omezení zbraní

Iniciativa zákonodárců z obou nejvýznamnějších amerických stran vznikla po útoku na školu v texaském Uvalde, kde 24. května zabil 18letý střelec celkem 21 lidí.

K větší regulaci vyzýval americký prezident Joe Biden. „Díky (novému zákonu) budou děti ve školách a komunity ve větším bezpečí,“ uvedl. Sněmovnu reprezentantů vyzval, aby zákon rychle projednala a poslala mu ho k podpisu. Podle předsedkyně dolní komory Nancy Pelosiové zákonodárci návrh schválí co nejdříve. Stát by se tak mohlo už dnes.

Větší bezpečnost na školách

Návrh zákona umožní například přísnější kontrolu při prodeji zbraní lidem do 20 let. Některá omezení se mají týkat lidí, kteří se dopustili domácího násilí. Zákon také bude financovat nová opatření, jež mají vést k větší bezpečnosti na školách a lepší péči o duševní zdraví. Balíček ale neobsahuje důraznější regulaci, po které volá Demokratická strana, jako je zákaz útočných pušek či prověřování všech nákupů střelných zbraní.

Senát schválil opatření ve stejný den, kdy nejvyšší soud zrušil 100 let starý zákon státu New York, který reguloval skryté nošení zbraní na veřejných místech. K skrytému nošení pistole na veřejnosti stát požadoval licenci a uvedení důvodu. To se nelíbilo dvěma stěžovatelům, kterým dal soud, v jehož sestavě převažují konzervativci, za pravdu.