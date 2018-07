Otázky íránských sankcí? Spojené státy zůstaly osamocené, tvrdí Rúhání

Íránský prezident Hasan Rúhání v sobotu prohlásil, že Spojené státy jsou ve svém úsilí o prosazení nových íránských sankcí izolovanější více než kdykoli předtím. Řekl to ve svém projevu ve státní televizi.

„Dnes se nacházíme v situaci, kdy jsou Spojené státy v otázce sankcí izolovanější než kdy dříve. Nezákonné akce Ameriky ji izolovaly dokonce mezi jejími spojenci, jak právě vidíme,“ řekl Rúhání, který přitom poukázal na masivní protesty ve Velké Británii proti návštěvě amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Americké ministerstvo zahraničí na konci června oznámilo, že tlačí své spojence po celém světě, aby snížily svůj dovoz íránské ropy na nulu v souladu se sankcemi, které na Teherán uvalil americký prezident Donald Trump poté, co v květnu vypověděl dohodu o jaderném odzbrojení z roku 2015. Podle Trumpa Teherán dohodu nedodržoval a uvalil na Írán nové sankce.

„Soustřeďujeme se na to, aby co nejvíc ze spojeneckých zemí, které dovážejí íránskou ropu, s tím do čtvrtého listopadu úplně přestalo,“ řekl agentuře Reuters jeden z vysokých úředníků ministerstva zahraničí. „Jsme připraveni spolupracovat s zeměmi, které snižují dovozy, případ od případu,“ dodal.

Evropští signatáři přitom s Trumpovým rozhodnutím nesouhlasili a snažili se dohodu, kterou považují za zásadní pro to, aby zabránili Íránu získat jaderné zbraně, zachránit. Jednou z hlavních podmínek, za kterých je Teherán ochotný pokračovat v dohodě, přitom je, aby evropské banky navzdory americkým sankcím chránily obchod s Íránem a byl garantován prodej íránské ropy.

Íránský nejvyšší duchovní vůdce Alí Chameneí na začátku června pohrozil, že pokud dohoda o jaderném odzbrojení po odstoupení USA selže, je Teherán připraven masivně navýšit kapacity pro obohacování uranu. Současně zdůraznil, že Írán nebude nikdy akceptovat omezení svého programu balistických raket.