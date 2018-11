USA zvažují vydání duchovního Gülena Turecku. Kvůli vraždě saúdského novináře

Bývalý slovenský ministr stavebnictví Marian Janušek si odsedí 11 let vězení a jeho nástupece Igor Štefanov devět let. Oba politici Slovenské národní strany musí rovněž zaplatit pokutu ve výši 30 tisíc eur a pět let nesmí vykonávat veřejné funkce. Kvůli nástěnkové kauze jsou zodpovědni za škodu ve výši 12,7 milionu eur (317,5 milionu korun). Jedná se o jednu z největších kauz první vlády bývalého premiéra Roberta Fica (2006-2010).