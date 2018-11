Úspěch sondy InSight. Na Marsu otevřela solární panely a nabíjí se

InSight přistála přesně ve 20:53 středoevropského času. Jde o první aparát určený k seismickému průzkumu. "Tým InSight dnes může být trochu klidnější, když víme, že se solární panely otevřely a dobíjí baterie," řekl Tom Hoffman, projektový manažer sondy InSight.

"Byl to pro tým dlouhý den, ale zítra začne nová kapitola: povrchové operace a rozmisťování nástrojů pro průzkum," dodal.

Na potvrzení o úspěšnosti rozevření solárních panelů musel tým čekat ještě pět hodin poté, co sonda přistála. Tuto informaci pak poslala nad ránem sonda Mars Odyssey, která je od října 2001 na oběžné dráze kolem Marsu: Solární panely jsou otevřené a přijímají energii.

Our Mars Odyssey orbiter phoned home, relaying news from @NASAInSight indicating its solar panels are open & collecting sunlight on the Martian surface. Also in the dispatch: this snapshot from the lander's arm showing the instruments in their new home: https://t.co/WygR5X2Px4 pic.twitter.com/UwzBsu8BNe