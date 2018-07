Úspěch summitu? Sejít by se mohli ministři obrany USA a Ruska

Americký ministr obrany Jim Mattis je svolný k jednání se svým ruským protějškem Sergejem Šojguem. Informace o možném setkání se objevila po summitu amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Helsinkách. Pokud se státníci sejdou, bude se jednat o první schůzku ministrů obrany obou velmocí od roku 2015.

Zprávu přinesla agentura Reuters s odvoláním na zdroje blízké Bílému domu. Pentagon situaci zatím oficiálně nekomentoval. Pouze uvedl, že žádnou oficiální pozvánku z Moskvy zatím nedostal a že žádné plány na schůzku nejsou.

Trump zatím doma kvůli pondělní schůzce čelí ostré kritice. Proti Putinovi vystupoval příliš slabě a nepožadoval vysvětlení o ruském vměšování do amerických prezidentských voleb v roce 2016. Nezmínil vůbec problémy s Ruskem v Evropě a otázku Ukrajiny úplně vynechal.

Zdroje Reuters uvádí, že Mattis je možnosti rozhovorům nakloněn. Neuvádějí ale, zda půjde o telefonní hovor či osobní setkání. Schůzka by však mohla znamenat určitý posun ve vzájemných vztazích. Ty se totiž dostaly na nejnižší úroveň od dob konce studené války.

Vzteklý pes

Mattis, přezdívaný Vzteklý pes (Mad dog) je dlouholetým kritikem Moskvy i Pekingu. Minulý měsíc se v Číně sešel s představiteli čínské vlády včetně prezidenta Si Ťin-pchinga. Při summitu bývalý generál námořní pěchoty a velitel amerických jednotek v Iráku a Afghánistánu vystupoval proti čínské straně pevně a tvrdě, vyslovil především americké znepokojení s čínskými vojenskými aktivitami v Jihočínském moři.

Populární generál

Šojgu, který na veřejnosti vystupuje ve vojenské uniformě, se těší v Rusku velké popularitě. Je velmi loajální k prezidentovi. Hovoří se také o něm jako o případném Putinovu nástupci, kdyby již nebyl schopen po 18 letech vládnutí dotáhnout svůj čtvrtý prezidentský mandát do konce, Putin byl v březnu zvolen do úřadu na dalších šest let.

Proti Šojguovi ale vedou vyšetřování ukrajinské úřady kvůli podpoře ilegálních vojenských skupin na území Ukrajiny.

Šojgu je známý kritik Spojených států. V nedávném rozhovoru pro italský tisk uvedl, že Rusko je připraveno bojovat proti takzvané „americké neokoloniální strategii“. Podle něj má tato strategie destabilizovat země jako Irák či Libyii kvůli americkým finančním ziskům.

Kreml dokáže na domácím poli své vojenské aktivity náležitě prodat, vysocí příslušníci armády se tak těší velké popularitě. Rusko vede otevřenou válku v Sýrii a na východě Ukrajiny, kde podporuje proruské separatisty.

K poslední schůze ministrů obrany obou zemí došlo v červnu 2015, kdy se sešli Joseph Dunford a Valerij Gerasimov ve Finsku.