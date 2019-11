Jordánský ministr zdravotnictví Fáiz Džábir dnes řekl, že zraněni byli tři lidé z Mexika, jeden ze Švýcarska a čtyři z Jordánska. Zranění čtyř z nich jsou podle ministra střední až těžká, ve zbývajících případech jde o zranění lehká.

Nezávislý zpravodajský server Ammún oznámil, že dva ze zraněných jsou v kritickém stavu a byli vrtulníkem dopraveni do nemocnice v Ammánu. Jordánské ministerstvo zdravotnictví později uvedlo, že nikdo ze zraněných v ohrožení života není.

"Dnes v poledne muž nožem napadl turisty, jednoho průvodce a člena bezpečnosti, který se ho pokusil zastavit," sdělil policejní mluvčí. "Zranění byli převezeni do nemocnice a útočník byl okamžitě zatčen," dodal podle agentury AFP.

Web jordánské armády Halá Achbár označil útočníka za zhruba dvacetiletého obyvatele nedalekého palestinského uprchlického tábora u Džaraše. V táboře žijí Palestinci, kteří uprchli z Pásma Gazy během války v roce 1967, a místo patří k nejchudším v Jordánsku. Motiv pachatele je nejasný. Obyvatelé tábora v otevřeném dopisu útok odsoudili. "Odsuzujeme teroristický útok, který v Džaraši spáchal zbabělec," uvedli v dopisu, který citoval list blízký jordánské vládě.

Strýc údajného pachatele uvedl, že jeho synovec se před dvěma roky náhle změnil. "Byl to normální člověk, chtěl dobře vypadat, nechával se hezky ostříhat. Najednou se ale stal extrémně náboženským a říkal, že to či ono islám zakazuje," uvedl strýc s tím, že rodina jeho synovce měla deset dětí a byla velmi chudá. Útočník podle něj pracoval ve mlýně v uprchlickém táboře. "Kdybychom věděli, že to udělá, zlámali bychom mu nohy. Je to nepřípustné," doplnil strýc s tím, že bezpečnostní složky podnikly v domě rodiny razii, ale nic nenašly. "Nemyslím si, že byl členem teroristické skupiny… navedla ho k tomu jeho chorá mysl," řekl.

Na sociálních sítích se objevilo video, na němž některé oběti hovoří španělštinou s latinskoamerickým přízvukem. "To je dýka, to je dýka, je to nůž," křičí na něm ženský hlas. Na zemi je vidět ležící zakrvácenou ženu a někoho, kdo jí na zádech drží ručník. Vedle sedí muž se zraněnou nohou.

Oblíbená destinace turistů

Džaraš je hned po Petře druhou nejvyhledávanější turistickou destinací v Jordánsku. Návštěvníci tam jezdí na prohlídku historického opevněného města Gerasa. Místo leží zhruba 50 kilometrů severně od Ammánu. Založení města se připisuje Alexandrovi Makedonskému nebo jednomu z jeho generálů. Při zemětřesení v 8. století bylo silně poničeno a jeho zbytky byly objeveny v 19. století. V blízkosti bylo vybudováno moderní město Džaraš.

Agentura AFP připomíná, že nejde o ojedinělý útok v turistické destinaci v Jordánsku. V Karaku, který leží jižně od Ammánu a je rovněž hojně navštěvován, v roce 2016 útočníci zabili 14 lidí včetně kanadské turistky. K akci se přihlásila teroristická organizace Islámský stát a loni bylo za útok odsouzeno deset lidí. Dva z nich dostali doživotí.