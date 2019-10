Server německého deníku Bild napsal, že se tak stalo poblíž synagogy v oblasti Paulus. To však nebylo oficiálně potvrzeno.

#BREAKING Death toll in #Halle shooting rises to 2, the shooter is on the run, according to #Germany police. The shooting occured during Yom Kippur, the holiest day in the Jewish tradition pic.twitter.com/ekGmJxRoA5