Útočník v Texasu střílel do návštěvníků kostela. Na místě jsou mrtví

Střelec vstoupil do kostela zhruba v 11:30 místního času a začal střílet, uvedl server BBC.

Podle policie je na místě "více obětí" a několik zraněných, přesný počet zatím není znám.



"Zranění byli helikoptérami převezeni do nemocnice," řekl Max Massey, reportér televize KSAT 12.

Útočník byl následně zastřelen. Na místo již dorazili také příslušníci FBI.

FBI just arrived on the scene. The scene is getting pushed back. pic.twitter.com/vyIyNPZHou