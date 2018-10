Útočník v USA postřelil sedm policistů, jednoho zabil. Držel dětské rukojmí

K činu došlo ve městě Florence v luxusní rezidenční čtvrti Vintage Place ve středu kolem páté hodiny odpoledne místního času (23:00 našeho času). Informoval o tom server CNN.

Policie přišla muže zatknout, ten však začal na policisty pálit a zavřel se v domě, kde držel jako rukojmí děti. Po dvouhodinové přestřelce se vzdal a byl převezen do nemocnice. Motiv činu je nejasný, jeho jméno zatím nebylo zveřejněno. Policie neuvedla, proč muže přijela zatknout.

Svou soustrast s obětí vyjádřil i americký prezident Donald Trump. „Moje myšlenky a modlitby dnes směřují k úřadu šerifa Florence a policii Jižní Karolíny. Obrovsky si vážíme toho, co naši policisté dělají,“ napsal na svůj twitter.

Za minulý rok bylo střelnými zbraněmi v USA zabito přes 15 tisíc lidí, uvádí web Gun Violence Archive. Jen letos bylo ve službě zastřeleno 112 policistů.

My thoughts and prayers are with the Florence County Sheriff’s Office and the Florence Police Department tonight, in South Carolina. We are forever grateful for what our Law Enforcement Officers do 24/7/365. https://t.co/ZwDmDthItD