Místní prefektura uvedla, že Chekatta Cherifa bezpečnostní složky vedly jako osobu se sklony k radikalizaci představující bezpečnostní riziko. V úterý ráno měl být zadržen v souvislosti s loupežným přepadením, ale policie ho doma nezastihla. Zároveň v jeho bytě nalezli několik granátů. Muž nebyl podle francouzských médií zatčen, protože během prohlídky z bytu utekl. Castaner sdělil, že podezřelý byl v minulosti trestán za delikty ve Francii i Německu.

Policie uvedla, že před útěkem byl při přestřelce s vojáky hlídkujícími u trhů zraněn. Řidič taxíku vyšetřovatelům řekl, že po střelbě jednoho z vojáků nasazeného v rámci celostátní protiteroristické operace měl útočník patrně poraněnou levou paži. Přestřelku s policií potvrdil i francouzský ministr vnitra Christophe Castaner. „Dvakrát se dostal do konfliktu s našimi bezpečnostními složkami,” řekl.

Podle BFMTV pátrá po útočníkovi přes 600 strážců zákona. Policie uzavřela celé centrum města. Podle informací stanice BBC policie prohledává štrasburskou čtvrť Neudorf. Její obyvatele strážci pořádku vyzývají, aby nevycházeli. Současně zasahovali podle svědku také v okolí štrasburské katedrály.

Police and medical lifeguards are securing the are where the terrorist attack took place. Video taken few minutes after the attack #Strasbourg #Strasburg #France pic.twitter.com/0bf5G5ceyW